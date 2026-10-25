Chung kết bóng chuyền nữ 2026: Cuộc tái ngộ của những người Binh chủng Thông tin

2 HLV trưởng Phạm Văn Long (Binh chủng Thông tin) và Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội) đều là những người đã phát triển sự nghiệp huấn luyện từ môi trường thể thao áo lính.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt rất muốn có kết quả tốt nhất cùng đội nữ Hà Nội tại trận chung kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm nay, trận chung kết nội dung nữ Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 là cuộc so tài giữa đội Binh chủng Thông tin và Hà Nội.

Xét về thành tích và lịch sử, mỗi đội bóng có những cột mốc riêng. Trong đó, đội Binh chủng Thông tin hiện giữ kỷ lục vô địch nhiều lần nhất, 12 lần, từ khi giải đấu được thay đổi từ Giải vô địch đội mạnh toàn quốc sang Giải vô địch quốc gia vào năm 2004. Ngược lại, đội nữ Hà Nội chưa từng đoạt ngôi vô địch quốc gia kể từ năm 2004 đến năm 2025. Trước đó, tiền thân của đội bóng là Bưu điện Hà Nội đã giữ vị trí số 1 quốc gia trong nhiều năm.

Tuy nhiên, điều thú vị của trận chung kết này là sự góp mặt của HLV trưởng Phạm Văn Long và HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt khi cả hai từng trưởng thành về chuyên môn huấn luyện từ "cái nôi" bóng chuyền Binh chủng Thông tin.

HLV Phạm Văn Long trở lại ký hợp đồng với đội bóng nữ Binh chủng Thông tin đầu năm 2026 sau khi nghỉ hưu từ năm 2017 và trải qua công việc tại nhiều đội bóng khác nhau trước đó.

Năm nay, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng lần đầu ngồi ghế nóng đội nữ Hà Nội sau khi khép lại hợp đồng với đội bóng cũ Ngân hàng Công Thương.

Về chuyên môn, họ đều là những người có kinh nghiệm, trải qua thực tiễn từ cầu thủ thi đấu cho đến vai trò người thầy. Đồng thời, cả hai giữ tính kỷ luật trong huấn luyện cầu thủ qua thời gian làm việc tại môi trường quân ngũ. Vì thế, 2 người họ rất hiểu nhau về đấu pháp khi chỉ đạo học trò trên sân.

Kể từ 2021, đội nữ Binh chủng Thông tin mới góp mặt ở trận chung kết giải quốc gia. Thật hữu duyên, chiến thắng của đội Binh chủng Thông tin tại chung kết năm 2021 là trước đối thủ Ngân hàng Công Thương. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là thành viên Ban huấn luyện đội bóng ngành ngân hàng trong năm đó.

Theo thống kê chuyên môn, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giành nhiều danh hiệu quốc tế quý giá trong vai trò HLV trưởng Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhưng ông chưa từng vô địch quốc gia với đội bóng mình huấn luyện trong nước. Do vậy, vị HLV này rất muốn khẳng định kết quả tốt nhất tại giải năm nay.

“Chúng tôi sẽ thi đấu trận chung kết với tinh thần thoải mái nhất. Các cầu thủ đều hướng đến mục tiêu giành kết quả tốt nhất khi có cơ hội trong tay nhưng diễn biến trên sân mới là điều quyết định kết quả chung cuộc”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bày tỏ trước trận chung kết.

HLV Phạm Văn Long đứng trước cơ hội tiếp tục vô địch quốc gia với đội bóng áo lính. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại diện đội Binh chủng Thông tin cho rằng tập thể đội bóng đang giữ sự tự tin cao nhất nên không muốn lỡ cơ hội giành vị trí số 1 giải năm nay.

Sau 10 năm trở lại dẫn dắt đội bóng cũ, HLV Phạm Văn Long hoàn đứng trước cơ hội thành công năm nay do ông có dàn cầu thủ đạt phong độ cao nhất và các tay đập Binh chủng Thông tin rất khát khao ngôi vô địch lần này.

Trận chung kết sẽ tổ chức tại Vĩnh Long lúc 19 giờ 30. Theo quy định của Ban tổ chức, đội vô địch giải sẽ nhận thưởng 500 triệu đồng còn á quân nhận thưởng 300 triệu đồng. Ban tổ chức sẽ trao các danh hiệu cá nhân sau trận chung kết.

MINH CHIẾN