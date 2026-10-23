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Chốt thời điểm thi đấu môn bóng chuyền Đại hội thể thao toàn quốc 2026

SGGPO

Ban tổ chức môn bóng chuyền (trong nhà) Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 vừa công bố thời gian thi đấu chính thức tới các đơn vị khi điều chỉnh hoàn tất.

Các cầu thủ bóng chuyền trong nhà sẽ thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc từ ngày 28-11 tại TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Các cầu thủ bóng chuyền trong nhà sẽ thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc từ ngày 28-11 tại TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trao đổi cùng SGGP ngày 23-10, bộ môn bóng chuyền (Cục TDTT Việt Nam) cho biết thời gian tổ chức môn bóng chuyền (trong nhà) của Đại hội là từ ngày 27-11 tới 11-12. Các đội nam, nữ sẽ bắt đầu thi đấu chính thức từ ngày 28-11.

Ban đầu, thời điểm tổ chức giải là từ ngày 25-11 tới 11-12. Tuy nhiên, BTC đã đưa ra điều chỉnh để phù hợp với chương trình tổ chức của chủ nhà TPHCM. Đồng thời, môn bóng chuyền (trong nhà) sẽ thi đấu 2 nội dung nam, nữ tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM).

Môn bóng chuyền (trong nhà) Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ tính xếp hạng vòng bảng theo quy định như sau: Đội có nhiều trận thắng nhất xếp trên.

Nếu 2 hay nhiều đội có tổng số trận thắng bằng nhau thì đội nào có tổng số điểm nhiều hơn sẽ xếp trên.

Trong trường hợp 2 hay nhiều đội có tổng số điểm bằng nhau thì đội nào có “tổng hiệp thắng/tổng hiệp thua” lớn hơn sẽ xếp trên.

Nếu “tổng hiệp thắng/tổng hiệp thua” vẫn bằng nhau thì đội nào có “tổng quả thắng/tổng quả thua” lớn hơn sẽ xếp trên.

Nếu “tổng quả thắng/tổng quả thua" vẫn bằng nhau thì đội nào thắng trong trận đấu giữa 2 đội sẽ xếp trên.

Môn bóng chuyền Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 có 8 đội nam tham gia: Hà Nội, Quân đội, Công an Nhân dân, Ninh Bình, Vĩnh Long, Khánh Hòa, TPHCM, Đà Nẵng. 8 đội nữ góp mặt gồm: Hà Nội, Quân đội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Tây Ninh, Hưng Yên, TPHCM.

Mỗi đội đăng ký tối thiểu 10 VĐV và tối đa là 14 VĐV.

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MINH CHIẾN

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