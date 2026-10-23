Chốt thời điểm thi đấu môn bóng chuyền Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Trao đổi cùng SGGP ngày 23-10, bộ môn bóng chuyền (Cục TDTT Việt Nam) cho biết thời gian tổ chức môn bóng chuyền (trong nhà) của Đại hội là từ ngày 27-11 tới 11-12. Các đội nam, nữ sẽ bắt đầu thi đấu chính thức từ ngày 28-11.
Ban đầu, thời điểm tổ chức giải là từ ngày 25-11 tới 11-12. Tuy nhiên, BTC đã đưa ra điều chỉnh để phù hợp với chương trình tổ chức của chủ nhà TPHCM. Đồng thời, môn bóng chuyền (trong nhà) sẽ thi đấu 2 nội dung nam, nữ tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM).
Môn bóng chuyền (trong nhà) Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ tính xếp hạng vòng bảng theo quy định như sau: Đội có nhiều trận thắng nhất xếp trên.
Nếu 2 hay nhiều đội có tổng số trận thắng bằng nhau thì đội nào có tổng số điểm nhiều hơn sẽ xếp trên.
Trong trường hợp 2 hay nhiều đội có tổng số điểm bằng nhau thì đội nào có “tổng hiệp thắng/tổng hiệp thua” lớn hơn sẽ xếp trên.
Nếu “tổng hiệp thắng/tổng hiệp thua” vẫn bằng nhau thì đội nào có “tổng quả thắng/tổng quả thua” lớn hơn sẽ xếp trên.
Nếu “tổng quả thắng/tổng quả thua" vẫn bằng nhau thì đội nào thắng trong trận đấu giữa 2 đội sẽ xếp trên.
Môn bóng chuyền Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 có 8 đội nam tham gia: Hà Nội, Quân đội, Công an Nhân dân, Ninh Bình, Vĩnh Long, Khánh Hòa, TPHCM, Đà Nẵng. 8 đội nữ góp mặt gồm: Hà Nội, Quân đội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Tây Ninh, Hưng Yên, TPHCM.
Mỗi đội đăng ký tối thiểu 10 VĐV và tối đa là 14 VĐV.