Các môn khác

Lộ diện huy chương sẽ trao thưởng tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 2026

SGGPO

Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã công bố bộ nhận diện, trong đó hình ảnh về các tấm HCV, HCB, HCĐ đã lộ diện.

Hình ảnh HCV sẽ được trao tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: CỤC TDTT VN
Hình ảnh HCV sẽ được trao tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: CỤC TDTT VN

Theo thiết kế của Ban tổ chức Đại hội, bộ HCV, HCB, HCĐ được lên ý tưởng và hoàn thành mẫu gồm các họa tiết truyền thống Việt Nam, tôn vinh những nỗ lực, thành tích của VĐV.

Mỗi tấm huy chương gồm 2 mặt. Mặt trước huy chương in biểu trưng chính thức của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 còn mặt sau có logo. Trên mỗi tấm huy chương đều khắc dòng chữ: “Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026”.

Ngoài ra, Ban tổ chức Đại hội cũng đã công bố biểu tượng của 48 môn thể thao sẽ được tổ chức lần này, cùng với lịch thi đấu tổng thể, gồm 973 nội dung.

Trong đó, số môn, phân môn sẽ tổ chức gồm: điền kinh, thể thao dưới nước (bơi, lặn, nhảy cầu), TDDC, bóng đá (bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam), vật (tự do, cổ điển, bãi biển), bắn súng, bắn cung, cử tạ, judo, taekwondo, boxing, đấu kiếm, cầu lông, quần vợt, đua thuyền (rowing, canoeing, sailing, truyền thống), bóng chuyền (trong nhà, bãi biển), bóng ném (trong nhà, bãi biển), xe đạp (đường trường, địa hình), bóng bàn, golf, triathlon, karate, wushu, cầu mây (trong nhà, bãi biển), kurash, jujitsu, roller, esports, pencak silat, thể hình, muay, bi sắt, kickboxing, bowling, cờ (cờ vua, cờ tướng, cờ vây), billiards & snooker, khiêu vũ thể thao, sport aerobic, vovinam, võ cổ truyền, kéo cao, lân-sư-rồng, pickleball, võ thuật tổng hợp MMA.

Sau khi các đơn vị hoàn thành đăng ký lực lượng chính thức ngày 1-9 với Ban tổ chức Đại hội, hơn 12.000 HLV, VĐV của 34 tỉnh, thành và 2 ngành (Quân đội, Công an Nhân dân) dự kiến tham gia tranh tài trong thời gian chính thức từ ngày 14-11 tới 12-12.

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MINH CHIẾN

Từ khóa

Đại hội Thể thao toàn quốc Ban tổ chức Huy chương

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