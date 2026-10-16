Lê Quang Liêm có thể tái xuất tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm được đăng ký sơ bộ trong danh sách của chủ nhà TPHCM dự môn cờ vua dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm được đăng ký trong danh sách sơ bộ của đội TPHCM. Ảnh: FIDE

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm có tên trong danh sách đăng ký sơ bộ của đội cờ vua TPHCM tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Tuy nhiên, khả năng góp mặt của anh chỉ được xác định tại phiên họp kỹ thuật trước ngày thi đấu, khi các đội chốt danh sách chính thức. Hiện Lê Quang Liêm đang ở Mỹ, xếp hạng 16 thế giới theo FIDE với hệ số Elo 2.732.

Môn cờ vua tại Đại hội năm nay diễn ra từ ngày 30-11 đến 11-12 tại phường Vũng Tàu (TPHCM), tranh 20 bộ huy chương ở các nội dung cá nhân, đôi và đồng đội, thuộc các thể loại cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp. Số ván đấu được xác định tùy theo lượng kỳ thủ đăng ký, trong đó các nội dung cá nhân và đồng đội thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 7 hoặc 9 ván. Ban tổ chức không giới hạn số kỳ thủ mỗi đơn vị đăng ký ở các nội dung cá nhân.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 ở Quảng Ninh, môn cờ vua quy tụ 19 đơn vị, tranh 16 bộ huy chương. Đội TPHCM xếp thứ nhì với 4 HCV, 5 HCB và 8 HCĐ, sau Hà Nội (5 HCV, 4 HCB, 8 HCĐ).

MINH CHIẾN