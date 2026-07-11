Các môn khác

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm tranh tài giải quốc tế Masters tại Thụy Sĩ

SGGPO

Lê Quang Liêm là đại diện duy nhất của cờ vua Việt Nam góp mặt tranh tài tại Thụy Sĩ lần này để hướng tới cơ hội giành vị trí số 1.

Lê Quang Liêm tiếp tục thi đấu giải tại Thụy Sĩ năm nay. Ảnh: BIELCHESS
Lê Quang Liêm tiếp tục thi đấu giải tại Thụy Sĩ năm nay. Ảnh: BIELCHESS

Ban tổ chức giải Biel GMT Masters Triathlon 2026 (Thụy Sĩ) thông báo danh sách 6 kỳ thủ góp mặt lần lượt là Lê Quang Liêm, Levon Aronian, Yağız Kaan Erdoğmuş, Matthias Bluebaum, José Martínez, Aydin Suleymanli.

Giải đấu năm nay sẽ khởi tranh ngày 11-7, theo giờ địa phương. Trong đó, tất cả kỳ thủ sẽ phải tranh tài đủ các nội dung gồm cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp, cờ 960 được tổ chức tại giải.

Nội dung cờ 960 khởi tranh đầu tiên ở ngày 11-7. Đây cũng là nội dung để các kỳ thủ thi đấu xác định thứ hạng hạt giống và theo Ban tổ chức, kết quả của kỳ thủ là chỉ số xét tiêu chí phân định thắng, thua trong trường hợp giữa các bên bằng điểm nhau tại giai đoạn kết thúc thi đấu.

Tiếp sau đó, 6 kỳ thủ thi đấu cờ nhanh với thể thức 5 ván theo vòng tròn một lượt. Kết thúc cờ nhanh, Lê Quang Liêm và các kỳ thủ sẽ vào thi đấu cờ tiêu chuẩn. Theo lịch, lượt thứ nhất của cờ tiêu chuẩn sẽ diễn ra từ ngày 14 tới 18-7. Kết thúc lượt thứ nhất này, các kỳ thủ tiếp tục thi đấu cờ chớp với 10 ván theo thể thức vòng tròn 2 lượt đi, về giữa các kỳ thủ

Giải đấu Biel GMT Masters Triathlon 2026 sẽ tổ chức lượt thứ 2 của cờ tiêu chuẩn từ ngày 21 tới 23-7. Tại đây, 4 kỳ thủ có kết quả tốt nhất sau khi tính tổng thành tích cờ nhanh, cờ chớp, cờ tiêu chuẩn lượt thứ nhất giành quyền thi đấu để tranh thành tích vô địch cuối cùng.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

Lê Quang Liêm cờ vua Biel GMT Masters Triathlon 2026 cờ chớp cờ nhanh cờ tiêu chuẩn cờ 960

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn