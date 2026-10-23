Giải bóng chuyền nữ quốc gia 2026: Thành bại nhờ chuyền hai

4 đội vào bán kết nội dung nữ gồm Binh chủng Thông tin, VTV Bình Điền Long An, Hà Nội, Hóa chất Đức Giang đều là những viên vô địch giải đấu năm nay.

Chuyền hai Quí Uyên (17) của VTV Bình Điền Long An đang chơi tự tin tại vòng 2 năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo đánh giá từ đại diện giám sát trọng tài vòng 2 nội dung nữ giải bóng chuyền quốc gia 2026 đang diễn ra tại Vĩnh Long, 2 cặp đấu bán kết Hà Nội – Hóa chất Đức Giang, Binh chủng Thông tin – VTV Bình Điền Long An đều cân tài cân sức. Cả 4 đội đều có cơ hội chiến thắng, giành quyền vào chung kết tranh ngôi vô địch.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội) từng phân tích VĐV chuyền hai là linh hồn của lối chơi nên nếu VĐV được đặt đúng vào vị trí tốt nhất thì cầu thủ tấn công sẽ ghi điểm hiệu quả. Ngược lại, nếu phong độ của chuyền hai không đảm bảo, đội bóng sẽ bị lạc nhịp phối hợp.

Cùng quan điểm trên, HLV Phạm Văn Long (Binh chủng Thông tin) nhiều lần cho biết VĐV chuyền hai giữ vị trí thiết yếu. Vì thế, 1 đội bóng muốn giữ ổn định chiến thuật thì chuyền hai phải ăn ý cùng đồng đội từ khi di chuyển tới lúc ra đường chuyền chiến thuật.

Tại vòng 2, đội đương kim vô địch quốc gia VTV Bình Điền Long An sử dụng Trần Nguyễn Quí Uyên làm chuyền hai chính. HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa bất ngờ để chuyền hai quen thuộc Võ Thị Kim Thoa ngoài sân và sử dụng ít ỏi trong một số ván đấu, dù cô đang là VĐV chính của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đội này cũng sử dụng chuyền hai nhiều kinh nghiệm Nguyễn Thị Hồng Đào thi đấu tại vòng 2. Tuy nhiên, trận bán kết là thời điểm quyết định tranh tấm vé chung kết, Ban huấn luyện VTV Bình Điền Long An chắc chắn sẽ chọn người phù hợp nên không loại trừ Võ Thị Kim Thoa trở lại sân đấu chính thức.

Cầu thủ Vi Thị Yến Nhi là chuyền hai chủ chốt của đội Hà Nội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm nay, chuyền hai Vi Thị Yến Nhi (Hà Nội) trưởng thành chuyên môn vượt bậc nhờ gia tăng kinh nghiệm khi đã thi đấu cùng Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại nhiều giải quốc tế năm 2026.

Do thế, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tin tưởng phong độ của cô đủ giúp đội nữ Hà Nội giành kết quả khả quan ở bán kết trước đối thủ mạnh Hóa chất Đức Giang. Cùng Yến Nhi, đội nữ Hà Nội có chuyền hai triển vọng Đinh Thị Vân là gương mặt thi đấu khá ổn định thời gian qua.

Hiện tại, Hóa chất Đức Giang là đội nữ duy nhất thuê ngoại binh Tichaya Boonlert (Thái Lan) thi đấu vị trí chuyền hai giúp tăng cường sức mạnh thi đấu.

Cô cùng chuyền hai Cao Thị Hoa Thắm hiểu rõ lối chơi của đồng đội nên chiến thuật phối hợp của đội Hóa chất Đức Giang rất nhuần nhuyễn trong giải năm nay. Minh chứng 12 chiến thắng trong 14 trận đã đấu ở vòng bảng Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 cho thấy tính hiệu quả của Hoa Thắm và Tichaya Boonlert cùng đồng đội. Vì vậy, họ đủ sức giúp đội nhà làm nên chuyện tại bán kết năm nay.

Lâm Oanh (19) là trung tâm điều phối chiến thuật trong đội hình Binh chủng Thông tin. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi đó, trước khi nhập cuộc trận bán kết, Ban huấn luyện đội Binh chủng Thông tin vẫn giữ sự thận trọng.

Nhưng trên hết, chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh đang đạt thể trạng tốt, giúp đội bóng yên tâm với chiến thuật đã xây dựng. Đội bóng áo lính còn chuyền hai trẻ tài năng Lại Thị Khánh Huyền được đánh giá rất cao về trình độ. Họ được kỳ vọng sẽ giúp Binh chủng Thông tin chơi tốt trong trận bán kết tại Vĩnh Long.

Vòng bán kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày mai (24/10).

MINH CHIẾN