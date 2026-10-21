Bóng chuyền

Lịch thi đấu bóng chuyền nữ quốc gia 2026 ngày 21-10

SGGPO

VĐV của 8 đội bóng trở lại thi đấu sau 1 ngày nghỉ ngơi và dù các thứ hạng dần ngã ngũ nhưng cuộc tranh tài vẫn được dự báo diễn ra khó đoán định sớm.

Đội nữ VTV Bình Điền Long An sẽ tiếp tục thi đấu trước Hà Nội trong ngày 21-10. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội nữ VTV Bình Điền Long An sẽ tiếp tục thi đấu trước Hà Nội trong ngày 21-10. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hôm nay (21-10), các đội tuyển bóng chuyền sẽ bước vào lượt thi đấu thứ 6 tại vòng 2 đang tổ chức ở Vĩnh Long. Tâm điểm được chú ý nhất là cuộc so tài giữa 2 đội bóng hàng đầu VTV Bình Điền Long An và Hà Nội.

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) đang cần thêm chiến thắng để lọt vào 2 vị trí dẫn đầu chung cuộc tại vòng bảng ở vòng 2 của giải. Do đó, họ buộc phải chơi bằng tinh thần cao nhất trước đối thủ. Chắc chắn, chủ công ngoại binh Jess Mruzik là mũi đập nguy hiểm nhất của VTV Bình Điền Long An được hàng chắn Hà Nội lưu tâm.

Chiều ngược lại, đội nữ Hà Nội thua trận liên tiếp theo những toan tính của mình trong 2 vòng đấu trước đó. Dù thứ hạng trong nhóm đầu của đội nữ Hà Nội chưa bị ảnh hưởng nhưng người hâm mộ không muốn chứng kiến thêm kết quả thất bại của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 12 giờ.

Trong khi đó, đội Hưng Yên sẽ gặp Thanh Hóa lúc 14 giờ 30. Trận đấu không còn nhiều ý nghĩa cho 2 đội tranh vé bán kết nhưng là dịp để Ban huấn luyện kiểm tra thêm chuyên môn VĐV trước lượt đấu tranh suất trụ hạng.

Vào cuối ngày, đội Binh chủng Thông tin sẽ gặp Ninh Bình trong khi Hóa chất Đức Giang gặp Ngân hàng Công Thương.

HLV Phạm Văn Long (Binh chủng Thông tin) và HLV Thái Thanh Tùng (Ninh Bình) sẽ quyết định thêm cơ hội tranh vé bán kết cho đội bóng của mình trong kết quả đối đầu trực tiếp này.

Lịch thi đấu ngày 21-10:

12h00: VTV Bình Điền Long An – Hà Nội

14h30: Hưng Yên – Thanh Hóa

17h00: Binh chủng Thông tin – Ninh Bình

19h30: Hóa chất Đức Giang – Ngân hàng Công Thương

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MINH CHIẾN

Từ khóa

Bóng chuyền VTV Bình Điền Long An Ninh Bình Hà Nội

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