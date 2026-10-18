Bóng chuyền

Lịch thi đấu bóng chuyền nữ quốc gia 2026 ngày 18-10

SGGPO

Hôm nay là ngày thi đấu thứ 4 của vòng 2 giải đấu đang diễn ra tại Vĩnh Long và các trận được dự báo sẽ tiếp tục làm nên nhiều cuộc giằng co gay cấn.

Đội VTV Bình Điền Long An sẽ chơi trận quan trọng gặp Hóa chất Đức Giang ngày hôm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội VTV Bình Điền Long An sẽ chơi trận quan trọng gặp Hóa chất Đức Giang ngày hôm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tâm điểm loạt trận bóng chuyền nữ ngày 18-10 là cuộc đối đầu giữa VTV Bình Điền Long An và Hóa chất Đức Giang lúc 17 giờ. Cả hai đội đều hướng đến chiến thắng nhằm củng cố vị trí, sớm giành vé vào bán kết.

Hóa chất Đức Giang đang duy trì phong độ ấn tượng với thành tích toàn thắng. Trong khi đó, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa cùng các học trò VTV Bình Điền Long An quyết tâm giành vị trí trong nhóm hai đội dẫn đầu vòng bảng để có lợi thế tại bán kết. Những tính toán chiến thuật của hai HLV Nguyễn Hữu Hà và Nguyễn Thị Ngọc Hoa được dự báo sẽ đóng vai trò quyết định.

Ở trận đấu lúc 12 giờ, Hà Nội gặp Ninh Bình. Dù chưa đạt phong độ tốt tại vòng 2, đội trưởng Đinh Thị Thúy cùng đồng đội Ninh Bình vẫn còn cơ hội vào bán kết nếu cải thiện thành tích. Phía bên kia, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng quyết tâm giành điểm.

Hai trận đấu còn lại trong ngày là cuộc so tài giữa Thanh Hóa và Ngân hàng Công Thương lúc 14 giờ 30, trước khi Hưng Yên gặp Binh chủng Thông tin lúc 19 giờ 30.

Lịch thi đấu ngày 18-10:

12h00: Ninh Bình – Hà Nội

14h30: Thanh Hóa – Ngân hàng Công Thương

17h00: VTV Bình Điền Long An – Hóa chất Đức Giang

19h30: Hưng Yên – Binh chủng Thông tin

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MINH CHIẾN

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