Lịch thi đấu vòng 2 bóng chuyền nữ vô địch quốc gia các CLB 2026

8 đội bóng chuyền nữ đang chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng để sẵn sàng vào tranh tài vòng 2 tổ chức tại Vĩnh Long từ ngày 14-10.

Các đội bóng sẽ trở lại thi đấu vòng 2 ở Vĩnh Long để tìm cơ hội có vị trí cao nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vòng 2 giải năm nay tiếp tục có 8 đội bóng chuyền tham gia gồm VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương, Hóa chất Đức Giang, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hà Nội.

Kết thúc vòng 1, đội nữ Hà Nội giành 7 trận thắng tạm dẫn đầu bảng. Vì vậy, đội bóng được đánh giá có nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng vòng 2 để vào bán kết.

Tuy nhiên, mỗi đội vẫn phải tập trung thi đấu 7 trận tại vòng bảng vòng 2 nhằm xác định thứ hạng chung cuộc trước khi đi tiếp bán kết hoặc tham gia tranh vé trụ hạng. 8 đội bóng có những cơ hội giành điểm cho mình trong vòng 2.

Tới lúc này, tất cả đã có mặt ở Vĩnh Long và sẽ dự phiên họp kỹ thuật với Ban tổ chức trước thi đấu ngày 13-10 nhằm xác định 14 VĐV của mỗi đội chính thức tranh tài.

Lịch thi đấu vòng 2:

Ngày 14-10:

12h00: Binh chủng Thông tin – Hà Nội

14h30: Hóa chất Đức Giang – Hưng Yên

17h00: Ngân hàng Công Thương – VTV Bình Điền Long An

20h00: Ninh Bình – Thanh Hóa

Ngày 15-10:

12h00: Hóa chất Đức Giang – Hà Nội

14h30: Ngân hàng Công Thương – Binh chủng Thông tin

17h00: Ninh Bình – Hưng Yên

19h30: Thanh Hóa – VTV Bình Điền Long An

Ngày 16-10: Nghỉ thi đấu

Ngày 17-10:

12h00: Ngân hàng Công Thương – Hà Nội

14h30: Ninh Bình – Hóa chất Đức Giang

17h00: Thanh Hóa – Binh chủng Thông tin

19h30: VTV Bình Điền Long An – Hưng Yên

Ngày 18-10:

12h00: Ninh Bình – Hà Nội

14h30: Thanh Hóa – Ngân hàng Công Thương

17h00: VTV Bình Điền Long An – Hóa chất Đức Giang

19h30: Hưng Yên – Binh chủng Thông tin

Ngày 19-10:

12h00: Thanh Hóa – Hà Nội

14h30: VTV Bình Điền Long An – Ninh Bình

17h00: Hưng Yên – Ngân hàng Công Thương

19h00: Binh chủng Thông tin – Hóa chất Đức Giang

Ngày 20-10: Nghỉ thi đấu

Ngày 21-10:

12h00: VTV Bình Điền Long An – Hà Nội

14h30: Hưng Yên – Thanh Hóa

17h00: Binh chủng Thông tin – Ninh Bình

19h30: Hóa chất Đức Giang – Ngân hàng Công Thương

Ngày 22-10:

12h00: Hưng Yên – Hà Nội

14h30: Binh chủng Thông tin – VTV Bình Điền Long An

17h00: Hóa chất Đức Giang – Thanh Hóa

19h30: Ngân hàng Công Thương – Ninh Bình

Ngày 23-10: Nghỉ thi đấu

Ngày 24-10:

14h30: Bán kết 1

19h30: Bán kết 2

Ngày 25-10:

17h00: Tranh hạng 3

19h30: Chung kết

MINH CHIẾN