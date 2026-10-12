Lịch thi đấu vòng 2 bóng chuyền nữ vô địch quốc gia các CLB 2026

Vòng 2 giải năm nay tiếp tục có 8 đội bóng chuyền tham gia gồm VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương, Hóa chất Đức Giang, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hà Nội.
Kết thúc vòng 1, đội nữ Hà Nội giành 7 trận thắng tạm dẫn đầu bảng. Vì vậy, đội bóng được đánh giá có nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng vòng 2 để vào bán kết.
Tuy nhiên, mỗi đội vẫn phải tập trung thi đấu 7 trận tại vòng bảng vòng 2 nhằm xác định thứ hạng chung cuộc trước khi đi tiếp bán kết hoặc tham gia tranh vé trụ hạng. 8 đội bóng có những cơ hội giành điểm cho mình trong vòng 2.
Tới lúc này, tất cả đã có mặt ở Vĩnh Long và sẽ dự phiên họp kỹ thuật với Ban tổ chức trước thi đấu ngày 13-10 nhằm xác định 14 VĐV của mỗi đội chính thức tranh tài.
Lịch thi đấu vòng 2:
Ngày 14-10:
12h00: Binh chủng Thông tin – Hà Nội
14h30: Hóa chất Đức Giang – Hưng Yên
17h00: Ngân hàng Công Thương – VTV Bình Điền Long An
20h00: Ninh Bình – Thanh Hóa
Ngày 15-10:
12h00: Hóa chất Đức Giang – Hà Nội
14h30: Ngân hàng Công Thương – Binh chủng Thông tin
17h00: Ninh Bình – Hưng Yên
19h30: Thanh Hóa – VTV Bình Điền Long An
Ngày 16-10: Nghỉ thi đấu
Ngày 17-10:
12h00: Ngân hàng Công Thương – Hà Nội
14h30: Ninh Bình – Hóa chất Đức Giang
17h00: Thanh Hóa – Binh chủng Thông tin
19h30: VTV Bình Điền Long An – Hưng Yên
Ngày 18-10:
12h00: Ninh Bình – Hà Nội
14h30: Thanh Hóa – Ngân hàng Công Thương
17h00: VTV Bình Điền Long An – Hóa chất Đức Giang
19h30: Hưng Yên – Binh chủng Thông tin
Ngày 19-10:
12h00: Thanh Hóa – Hà Nội
14h30: VTV Bình Điền Long An – Ninh Bình
17h00: Hưng Yên – Ngân hàng Công Thương
19h00: Binh chủng Thông tin – Hóa chất Đức Giang
Ngày 20-10: Nghỉ thi đấu
Ngày 21-10:
12h00: VTV Bình Điền Long An – Hà Nội
14h30: Hưng Yên – Thanh Hóa
17h00: Binh chủng Thông tin – Ninh Bình
19h30: Hóa chất Đức Giang – Ngân hàng Công Thương
Ngày 22-10:
12h00: Hưng Yên – Hà Nội
14h30: Binh chủng Thông tin – VTV Bình Điền Long An
17h00: Hóa chất Đức Giang – Thanh Hóa
19h30: Ngân hàng Công Thương – Ninh Bình
Ngày 23-10: Nghỉ thi đấu
Ngày 24-10:
14h30: Bán kết 1
19h30: Bán kết 2
Ngày 25-10:
17h00: Tranh hạng 3
19h30: Chung kết