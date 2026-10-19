Bóng chuyền nam quốc gia mở cửa miễn phí đón khán giả TPHCM

Người hâm mộ sẽ được vào xem miễn phí các trận đấu nội dung bóng chuyền nam tại vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB tổ chức ở Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM).

Đội bóng chuyền nam Công an TPHCM (áo đỏ) sẽ là chủ nhà vòng 2 tổ chức tại TPHCM từ ngày 28-10. Ảnh: VFV

Vòng 2 Giải vô địch bóng chuyền các CLB quốc gia 2026, nội dung nam, sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM) từ ngày 28-10 đến 8-11. Đáng chú ý, ban tổ chức quyết định mở cửa tự do để người hâm mộ đến sân theo dõi, cổ vũ các đội bóng tranh tài.

Giải quy tụ 8 đội bóng gồm đương kim vô địch Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng, Ninh Bình, Đà Nẵng, Sanest Khánh Hòa, Hà Nội, TPHCM và Công an TPHCM (chủ nhà).

Trước đó, vòng 2 nội dung nữ đang diễn ra tại Vĩnh Long cũng áp dụng hình thức miễn phí vé vào cửa. Trong khi đó, vòng 1 tổ chức tại Đông Anh (Hà Nội) có bán vé phục vụ khán giả. Theo quy định, việc thu phí hay mở cửa tự do do ban tổ chức địa phương quyết định, thay vì áp dụng thống nhất cho toàn giải.

Về chuyên môn, mỗi đội nam được đăng ký tối đa 14 cầu thủ, trong đó có 2 ngoại binh. Danh sách thi đấu chính thức sẽ được đại diện các đội chốt tại cuộc họp kỹ thuật ngày 27-10.

Năm nay, TPHCM còn đăng cai môn bóng chuyền trong nhà tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Vì vậy, sau khi kết thúc vòng 2 Giải vô địch quốc gia, một số đội bóng nam sẽ tiếp tục bước vào cuộc tranh tài tại đại hội.

Kết thúc vòng 1 nội dung nam, 2 đội đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng sau 7 trận đã đấu là Biên Phòng MB và Công an TPHCM. Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM) sẽ được lắp hệ thống Video Challenge Eyes (mắt thần) phục vụ trọng tài điều hành tại vòng 2 năm nay.

MINH CHIẾN