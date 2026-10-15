Bóng chuyền

Bóng chuyền Công an TPHCM tăng cường nhà vô địch ASIAD 20

SGGPO

Tay đập chất lượng Morteza Sharifi (Iran) là ngoại binh chủ chốt được đội nam Công an TPHCM bổ sung vào đội hình thi đấu vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026.

HLV trưởng Nguyễn Văn Hạnh và ngoại binh người Iran sẽ tham dự vòng 2 sắp tới. Ảnh: CATPHCM
HLV trưởng Nguyễn Văn Hạnh và ngoại binh người Iran sẽ tham dự vòng 2 sắp tới. Ảnh: CATPHCM

Chủ công Morteza Sharifi chính thức gia nhập đội Công an TPHCM từ ngày 15-10. Đại diện Ban huấn luyện đội Công an TPHCM cho biết: “Sự bổ sung Morteza Sharifi mang đến thêm lựa chọn ở vị trí chủ công cho chúng tôi. Đây là tay đập có đẳng cấp nên đội bóng rất tin tưởng vào phong độ của anh”.

Đáng chú ý, Morteza Sharifi vừa giành HCV môn bóng chuyền nam tại ASIAD 20 cùng đội tuyển quốc gia Iran. Morteza Sharifi là gương mặt thi đấu chính và riêng trận chung kết đã ghi 13 điểm.

Morteza Sharifi sở hữu chiều cao 1m93 với khả năng bật đà tấn công là 3m73. Chủ công này đang được đánh giá là 1 trong những mũi tấn công quan trọng nhất của bóng chuyền nam Iran.

Đội nam Công an TPHCM sẽ là chủ nhà vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026. Mục tiêu của thầy trò HLV Nguyễn Văn Hạnh là lọt vào chung kết. Do thế, đội bóng tăng cường 2 ngoại binh chất lượng tham dự vòng 2 năm nay là Morteza Sharifi và Farhan Halim (Indonesia).

Lực lượng nội binh của đội cũng có nhiều cầu thủ chất lượng như Quản Trọng Nghĩa, Trần Hoài Phương, Giang Văn Đức, Dương Văn Tiên, Phạm Quốc Dư, Nguyễn Văn Quốc Duy, Nguyễn Thanh Hải, Huỳnh Trung Trực, Bùi Xuân Tiến… và đang được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu tranh ngôi vô địch năm nay.

Hiện tại, Farhan Halim và Morteza Sharifi đã có mặt tại TPHCM tập luyện cùng đội và sẵn sàng thi đấu.

Tại vòng 1, đội Công an TPHCM từng tăng cường 2 ngoại binh là Martin Licek và Ali Haghparast. Trong đó, chủ công Ali Haghparast đã đóng góp lớn vào ngôi vô địch Cúp Hùng Vương 2026. Anh cũng dự ASIAD 20 vừa qua.

Đội Công an TPHCM đang tạm đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 5 thắng, 2 thua sau vòng 1. Vòng 2 sẽ khởi tranh từ ngày 28-10.

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MINH CHIẾN

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