Bóng chuyền Hóa chất Đức Giang soán ngôi đầu bảng của Hà Nội

Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Hà (Hóa chất Đức Giang) đã có chiến thắng quan trọng trước đội Hà Nội, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng.

Trận đấu đã diễn ra không thật sự căng thẳng như dự báo ban đầu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều 15-10 tại Vĩnh Long, trận tâm điểm của vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 là cuộc so tài giữa nữ Hà Nội với Hóa chất Đức Giang.

Trước đó, đội đầu bảng Hà Nội trải qua 5 ván đấu căng thẳng trước Binh chủng Thông tin trong cuộc đụng độ sớm. Chính vậy, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội) chủ trương để nhóm cầu thủ chủ lực nghỉ ngơi và đưa nhiều gương mặt dự bị vào thi đấu.

Với sự thay đổi này, nữ Hà Nội nhập cuộc không áp đảo được đối thủ. Chiều ngược lại, Ban huấn luyện đội Hóa chất Đức Giang tập trung đưa lực lượng tốt nhất ra sân với chủ công Trần Tú Linh, phụ công Trần Thị Bích Thủy và ngoại binh Kuttika Kaewpin tìm ưu thế.

Đội Hóa chất Đức Giang đã giành chiến thắng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thực tế, 2 đội đang giữ ưu thế điểm số ở nhóm đầu nên nhập cuộc thoải mái tâm lý, nhưng kết quả sẽ quyết định đến vị trí chung cuộc để tiếp tục góp mặt lượt bán kết sau vòng bảng, nên cầu thủ đã rất nỗ lực. Với đội hình vượt trội sau 4 ván, Hóa chất Đức Giang thắng 3-1 (25/14, 25/15, 18/25, 25/19).

Chiến thắng giúp họ đạt 22 điểm hiện tại (8 thắng, 1 thua), vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Đội nữ Hà Nội tạm có 21 điểm với 8 thắng, 1 thua, để xếp vị trí thứ 2. Hai đội còn 5 trận tại vòng bảng của vòng 2 tại Vĩnh Long.

Giới chuyên môn dự báo, Hóa chất Đức Giang và Hà Nội có nhiều cơ hội đứng trong 4 vị trí dẫn đầu sau vòng bảng để góp mặt bán kết năm nay.

MINH CHIẾN