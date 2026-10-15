Bóng chuyền nam Việt Nam tính đường dài cùng thầy Italy

Chuyên gia người Italy Federico Rampazzo vẫn sẽ trở lại Việt Nam làm việc trong năm tới theo đuổi mục tiêu dành cho đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia.

Chuyên gia Federico Rampazzo vẫn trở lại Việt Nam năm 2027. Ảnh: VFV

Tin tưởng chuyên gia Italy

Theo tìm hiểu của SGGP, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và ông Federico Rampazzo sẽ thực hiện kế hoạch làm việc giai đoạn thứ 2 vào năm 2027. Hiện tại, chuyên gia Federico Rampazzo rời Việt Nam sau khi kết thúc chương trình huấn luyện đội tuyển quốc gia thi đấu SEA V.Cup 2026 và ASIAD 20.

Nếu không có gì thay đổi, đầu năm 2027, chuyên gia này trở lại để nắm bắt phong độ tuyển thủ ngay từ vòng 1 Giải vô địch quốc gia, sau đó tập huấn đội tuyển.

Đại diện Trung tâm Huấn luyện VĐV cấp cao Quốc gia cho biết chuyên gia Federico Rampazzo là nhân sự ưu tiên hàng đầu cho đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam ở chu kỳ tiếp theo nên sẽ được tạo điều kiện tốt nhất khi tập huấn.

Các kết quả chuyên môn của cầu thủ nam Việt Nam trong 2 nhiệm vụ quốc tế năm 2026 khẳng định được năng lực của chuyên gia Federico Rampazzo. Trong vai trò HLV trưởng, ông Federico Rampazzo thay đổi tâm lý VĐV Việt Nam tích cực hơn, mang đến hiệu quả cụ thể bằng kết quả thi đấu.

Trước khi sang Nhật Bản dự ASIAD 20, chuyên gia Federico Rampazzo trao đổi: “Bóng chuyền nam Việt Nam đang sở hữu nhiều cầu thủ tốt. Chúng tôi rất trân trọng các HLV cơ sở đã đào tạo ra họ và khi lên đội tuyển quốc gia, Ban huấn luyện nỗ lực tạo ra một tập thể mạnh mẽ có khát khao chiến thắng”.

Ông Federico Rampazzo nâng tầm cho các học trò và giành ngôi vô địch chặng 2 giải SEA V.Cup 2026, phản ánh chất lượng huấn luyện đúng phương pháp.

Kế hoạch dài hơi

Ông Federico Rampazzo và Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã xây dựng kế hoạch chuyên môn từ năm 2026. Ảnh: SAVA

Mục tiêu cao nhất trong năm 2027 của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam là giành huy chương tại SEA Games 34-2027 ở Malaysia, bên cạnh các giải AVC Cup 2027, SEA V.Cup 2027.

Sự có mặt của chuyên gia Federico Rampazzo tại Việt Nam trong năm 2026 là bước khởi đầu cho kế hoạch phát triển dài hạn của đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia. Qua theo dõi các cầu thủ thi đấu tại Giải vô địch quốc gia 2026, ông đã đánh giá chuyên môn, lựa chọn lực lượng phù hợp với định hướng xây dựng đội tuyển.

Sau thất bại tại SEA Games 33-2025, Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã đánh giá, xem xét việc đổi mới lực lượng cầu thủ và Ban huấn luyện. Năm 2026, đội tuyển nam triệu tập 19 cầu thủ tập huấn. Chuyên gia Federico Rampazzo duy trì quân số đến sát thời điểm lên đường dự ASIAD 20 tại Nhật Bản mới chốt danh sách 12 VĐV, nhằm bảo đảm quá trình rèn luyện liên tục, đồng bộ về chuyên môn.

“Từng đơn lẻ VĐV Việt Nam không thua trình độ các đối thủ tại Đông Nam Á. Do đó, VĐV Việt Nam đủ khả năng đi đến thành công nếu giữ được sự tập trung và phải khát khao chiến thắng”, chuyên gia Federico Rampazzo.

Qua các giải quốc tế trong năm 2026, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có những kết quả thắng, thua khác nhau nhưng ghi nhận tín hiệu tích cực khi vượt qua nhiều đối thủ Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia và Myanmar. Đáng chú ý, tuyển Việt Nam hai lần đánh bại Indonesia tại chặng 2 SEA V.League 2026 và ASIAD 20, cho thấy sự tiến bộ trong quá trình xây dựng lực lượng.

MINH CHIẾN