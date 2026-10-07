Bóng chuyền

Sau cột mốc lịch sử, HLV Federico Rampazzo tạm biệt bóng chuyền Việt Nam

SGGPO

Chuyên gia, HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam Federico Rampazzo đã kết thúc công việc về nước sau ASIAD 20.

Chuyên gia Federico Rampazzo đã kết thúc tập huấn cùng Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sau ASIAD 20. Ảnh: VFV
Chuyên gia Federico Rampazzo đã kết thúc tập huấn cùng Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sau ASIAD 20. Ảnh: VFV

Chuyên gia Federico Rampazzoo đã kết thúc tập huấn, làm nhiệm vụ thi đấu quốc tế cùng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam và về nước.

Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) là nhiệm vụ quốc tế cuối cùng trong năm nay của các tuyển thủ. Kế hoạch năm 2027 của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ được Cục TDTT Việt Nam, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam xây dựng hướng tới mục tiêu thi đấu giành thành tích tại SEA Games 34-2027 ở Malaysia.

Chuyên gia người Italy Federico Rampazzo bắt tay huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam từ tháng 5-2026. Kết quả tốt nhất mà ông cùng học trò đạt là ngôi vô địch chặng 2 Giải SEA V.Cup 2026. Đây cũng là lần đầu tiên, đội vô địch 1 giải chính thức tại Đông Nam Á.

Vị chuyên gia được đánh giá mang tới sự cởi mở, tạo tinh thần tốt cho học trò trong toàn thời gian tập huấn và thi đấu, cùng sự thay đổi chuyên môn, đạt thành tích tại đấu trường Đông Nam Á năm 2026. Tuy nhiên, ở ASIAD 20, đội chưa vượt qua vòng bảng và có vị trí thứ 10 chung cuộc.

Nếu tiếp tục đạt được những thỏa thuận ở năm 2027, dự kiến chuyên gia Federico Rampazzo sẽ trở lại Việt Nam làm việc. Ông có sự phối hợp tốt với các cộng sự Phan Văn Nghiệp, Nguyễn Đình Lập, Lê Quang Khánh.

Lần gần nhất đội có chuyên gia nước ngoài làm HLV trưởng trước năm 2026, là tại SEA Games 31 diễn ra năm 2022 ở Việt Nam. HLV Li Huang Ning (Trung Quốc) khi ấy giúp đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam giành HCB SEA Games 31.

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ASIAD 20 bóng chuyền Federico Rampazzo bóng chuyền nam Việt Nam SEA V.Cup 2026

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