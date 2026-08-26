HLV trưởng Federico Rampazzo gặp mặt các cầu thủ bóng chuyền nam Việt Nam

HLV trưởng Federico Rampazzo của Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam dự khán tại Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) và xuống sân gặp mặt các tuyển thủ ngay sau trận chung kết.

Chuyên gia Federico Rampazzo có mặt tại khán đài nhà thi đấu Đông Anh -Hà Nội )Ảnh: MINH CHIẾN)

Khép lại trận chung kết Giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN 2026 tối ngày 25-8, HLV trưởng Federico Rampazzo xuống sân bắt tay, động viên chúc mừng các tuyển thủ Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã dự giải lần này.

Trao đổi nhanh tại giải, chuyên gia Federico Rampazzo cho rằng các cầu thủ đã thi đấu với chuyên môn cao và giữ tinh thần rất tốt.

Tuy nhiên, vị chuyên gia vẫn giữ kín kế hoạch chuẩn bị cho ASIAD 20 đang thực hiện và ông tin tưởng khi hội quân trở lại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia thì các cầu thủ vẫn giữ được tinh thần tốt nhất.

HLV Federico Rampazzo cho biết đã theo dõi kỹ các cầu thủ thi đấu và nắm bắt rõ phong độ của từng người. Dù thế, vị HLV trưởng Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam cho biết phía trước là nhiệm vụ quan trọng của tập thể, của đội tuyển quốc gia, nên toàn đội sẽ chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng nhất.

Theo kế hoạch, kết thúc Giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN 2026, các tuyển thủ của 2 đội bóng dự chung kết sẽ hội quân theo đúng quy định. Trong thời gian hiện tại, Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vẫn tập luyện theo chương trình chuyên môn đã xây dựng.

Tại giải đấu lần này ở Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội), các tuyển thủ quốc gia góp mặt gồm Phạm Quốc Dư, Dương Văn Tiên, Trần Thanh Nhân, Bùi Xuân Tiến, Trần Hoài Phương, Đinh Văn Duy, Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phan Công Đức, Phạm Thanh Tùng và Trần Duy Tuyến.

MINH CHIẾN