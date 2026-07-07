HLV Federico Rampazzo hoàn tất danh sách 17 tuyển thủ dự giải SEA V.League 2026

Các gương mặt chủ lực của đội nam Việt Nam vẫn tiếp tục có tên tham dự SEA V.League 2026. Ảnh: DP

Chờ màn thể hiện của cầu thủ

Danh sách đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tham dự 2 chặng giải SEA V.League 2026 đã chính thức được HLV trưởng Federico Rampazzo và Ban huấn luyện rút gọn đăng ký 17 gương mặt gồm Đinh Văn Duy, Phan Công Đức, Trần Hoài Phương, Nguyễn Ngọc Thuân, Dương Văn Tiên, Tăng Ngọc Hiếu, Trần Minh Đức, Trần Anh Tú, Bùi Xuân Tiến, Phạm Quốc Dư, Lý Văn Chường, Đinh Văn Phương, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phạm Thanh Tùng, Trịnh Duy Phúc và Cao Đức Hoàng.

Với sự lựa chọn này của Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam, 2 tuyển thủ thuộc đội hình tập huấn thời gian qua là Trần Thanh Nhân và Đào Xuân Việt không có cơ hội tham dự 2 chặng giải SEA V.League 2026 sắp tới.

19 tuyển thủ của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã tập huấn từ ngày 18-5. Với 2 tháng chuẩn bị chuyên môn, các cầu thủ được chuyên gia và Ban huấn luyện mang tới không khí mới về tinh thần. Vì vậy, các buổi tập dù thực hiện với sự tập trung nhưng luôn có thoải mái trong tập thể đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.

Lần gần nhất đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế trước khi SEA V.League 2026 diễn ra là SEA Games 33-2025. Sau 7 tháng, bây giờ cầu thủ mới có cơ hội ra sân thi đấu quốc tế. Chính vì vậy với bất kể kết quả nào có được trong 2 chặng của giải SEA V.League 2026, giới chuyên môn vẫn hiểu rằng HLV trưởng Federico Rampazzo vẫn xem xét để có những thử nghiệm trước khi tiến tới mục tiêu quan trọng đã được xây dựng.

Mục tiêu dài hơi là SEA Games 34

Năm nay, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ thực hiện 2 nhiệm vụ quốc tế là giải SEA V.League 2026 và ASIAD 20. Mỗi giải đấu sẽ mang tính quyết định chuyên môn để HLV trưởng Federico Rampazzo đánh giá thực tiễn trình độ cầu thủ Việt Nam.

Tuy nhiên, mục tiêu trọng tâm của bóng chuyền nam Việt Nam chính là sự trở lại giành thành tích tại SEA Games 34 vào năm 2027. Chúng ta lỡ cơ hội giành huy chương tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan. Vì vậy, chuyên gia Federico Rampazzo bày tỏ rằng ông và các cầu thủ rất tập trung cho mục tiêu SEA Games 34-2027 nhưng trước hết, các kế hoạch chuyên môn sẽ thực hiện theo từng giai đoạn và sau chu kỳ tập luyện sẽ cần thi đấu.

Chủ công Nguyễn Ngọc Thuân vẫn là tay đập quan trọng của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

17 cầu thủ được chọn tham dự 2 chặng giải SEA V.League 2026 đang là những gương mặt tốt chuyên môn mà bóng chuyền nam Việt Nam sở hữu. Tuy nhiên, Ban huấn luyện tỏ rõ quan điểm rằng cơ hội góp mặt đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam rộng mở cho tất cả cầu thủ có chuyên môn tốt nhất trong cả nước. Dĩ nhiên, chuyên gia Federico Rampazzo thấy được phong độ của 19 tuyển thủ tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 để làm cơ sở tập huấn họ lên đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam năm 2026.

Cho tới năm 2027, chúng ta còn nhiều thời gian để chuẩn bị nhưng chắc chắn bộ khung lực lượng thi đấu ở SEA V.League 2026 và ASIAD 20 sẽ là VĐV chủ chốt để HLV Federico Rampazzo tin tưởng thi đấu đạt thành tích cao.

Đội bóng chuyền nam Mông Cổ đang tập huấn tại Việt Nam. Cầu thủ 2 bên đã có trận đấu tập cọ xát để kiểm tra chuyên môn. Theo kế hoạch, 2 Ban huấn luyện sẽ bố trí thực hiện tổng cộng 6 trận đấu tập trong thời gian đội Mông Cổ có mặt ở Việt Nam.

Ngày 12-7, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam lên đường tham dự chặng thứ nhất giải SEA V.League 2026. Chặng thứ nhất diễn ra tại Philippines từ ngày 15 tới 19-7. Chặng thứ 2 tổ chức ở Indonesia từ ngày 22 tới 26-7.

MINH CHIẾN