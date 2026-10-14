Xem cảm xúc hân hoan chiến thắng của cô trò Ngọc Hoa

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa và các học trò VTV Bình Điền Long An không giấu nổi cảm xúc hân hoan khi giành chiến thắng đầu tiên tại vòng 2.

VĐV của VTV Bình Điền Long An nở nụ cười sau chiến thắng chung cuộc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngay sau chiến thắng 3-0 trước đội Ngân hàng Công Thương tại vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026, cả đội VTV Bình Điền Long An cùng ôm nhau ăn mừng chiến thắng.

Những nụ cười, cái bắt tay giữa các VĐV và HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa với Ban huấn luyện chúc mừng nhau cho thấy họ rất hạnh phúc với kết quả này.

Phía trước VTV Bình Điền Long An còn nhiều trận đấu quan trọng tại vòng 2. Tuy nhiên, thắng lợi đầu tay mang tới tinh thần thoải mái cho toàn đội để sẵn sàng bước vào hành trình bảo vệ vị trí số 1 chung cuộc năm nay.

Xem những cảm xúc hân hoan của VTV Bình Điền Long An:

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)