Hà Nội vượt qua Binh chủng Thông tin sau 5 ván đấu căng thẳng

Cuộc đối đầu giữa đội nữ Hà Nội và Binh chủng Thông tin ở ngày mở màn vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 đã mang tới nhiều cảm xúc cho 2 bên.

Đội trưởng Vi Thị Yến Nhi và đồng đội tiếp tục vượt qua đội Binh chủng Thông tin ở Giải vô địch quốc gia các CLB 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội) và HLV Phạm Văn Long (Binh chủng Thông tin) không muốn lỡ chiến thắng trận khởi đầu tại vòng 2 diễn ra tại Vĩnh Long chiều ngày 14-10. Vì thế, Ban huấn luyện 2 bên đưa ra tất cả gương mặt tốt nhất trong đội hình để tìm điểm số cho mình.

Đội hình Binh chủng Thông tin đón sự trở lại của đội trưởng đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh bên cạnh chủ công Phạm Quỳnh Hương, chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh và ngoại binh Temi Thomas-Ailara giữ vai trò then chốt trên sân. Tất cả đường phối hợp từ Lâm Oanh tập trung đưa bóng vào vị trí thuận lợi giúp Kiều Trinh và Temi Thomas-Ailara xử lý hiệu quả ghi điểm trước hàng chắn đối thủ.

Tuy nhiên, đội hình nữ Hà Nội giữ được đấu pháp tối ưu, khắc chế các tay đập đối phương và đưa trận đấu phải diễn ra trong 5 ván. Vắng tay đập chủ lực Vi Thị Như Quỳnh, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giao trọng trách ghi điểm cho chủ công trẻ Bùi Thị Ánh Thảo. Cô trở thành điểm sáng trong đội hình nữ Hà Nội khi kết hợp cùng ngoại binh kinh nghiệm Brankica Mihajlović. Họ đưa ra nhiều tình huống tấn công sắc lẹm làm hàng chắn đội bạn lúng túng mất điểm khi phòng thủ.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò đã giành trận thắng thứ 8 tại giải đấu năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ván thứ nhất, Hà Nội vượt lên thắng 25/16 nhưng sau đó thua ngược 14/25, 23/25. Ván thứ 4, Hà Nội trở lại thắng nghẹt thở 29/27.

Tại ván 5 quyết định, Binh chủng Thông tin không giữ được ưu thế do chủ công Phạm Quỳnh Hương ảnh hưởng sức khỏe sau 1 tình huống bóng trúng mặt. Tận dụng lợi thế, đội Hà Nội đã vượt lên thắng 15/12. Chung cuộc, đội nữ Hà Nội thắng 3-2 tiếp tục giữ mạch toàn thắng để dẫn đầu bảng. Đội Binh chủng Thông tin chưa cải thiện được vị trí nên tạm đứng hạng 4 lúc này.

Tính đến lúc này, đội nữ Hà Nội đã có 8 trận thắng tại giải.

Vòng 2 giải đấu sẽ tổ chức tại Vĩnh Long từ ngày 14-10 tới 25-10. Đội vô địch sẽ nhận thưởng 500 triệu đồng. Đội đứng cuối tại bảng xếp hạng sẽ xuống hạng.

MINH CHIẾN