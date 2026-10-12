Bóng chuyền nữ căng mình giữ suất trụ hạng

8 đội bóng chuyền nữ đang tích cực chuẩn bị chuyên môn trong những ngày cuối trước khi nhập cuộc tranh tài vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026.

Đội Ngân hàng Công Thương bất ngờ bổ sung thêm ngoại binh Thái Lan trước giờ khai cuộc vòng 2. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Suất trụ hạng… căng hơn dây đàn

Tối ngày 11-10, đội nữ Ngân hàng Công Thương bất ngờ bổ sung thêm ngoại binh Thái Lan Ampha Sonsurat để kịp đăng ký lực lượng dự vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026. Trước đó, đội đã thuê thành công chủ công Kashauna Williams (Mỹ) nhưng Ban huấn luyện trước áp lực trụ hạng đã thuê 2 ngoại binh.

Tại vòng 1, đội bóng ngành ngân hàng mới 2 thắng, 5 thua tạm đứng vị trí 7. Nếu không cải thiện phong độ trong vòng 2, thầy trò HLV Lê Văn Dũng rất dễ rơi vào vòng đấu phân hạng và tranh suất trụ hạng.

Cùng động thái tương tự, đội Hưng Yên buộc phải thuê chủ công trẻ Thái Lan Natchaya Tahae tìm cơ hội trụ hạng tại giải năm nay. Đội bóng của HLV trưởng Trần Văn Giáp thua 7 trận tại vòng 1, chưa giành được điểm nào. Ưu tiên hàng đầu của đội ở vòng 2 không phải tìm vé vào bán kết mà chính là kiện toàn lực lượng tập trung trụ hạng.

Trong khi đó, các đội Ninh Bình, Thanh Hóa còn cơ hội vào bán kết nếu đảm bảo mạch chiến thắng tại vòng bảng vòng 2. Dẫu vậy, họ buộc phải trụ hạng an toàn trong tường hợp không thành công. Cả hai đều tăng cường 2 ngoại binh chất lượng vào đội hình gồm Miroslava Paskova, Warisara Seetaloed (Ninh Bình) và Sasipaporn Janthawisut, Claire Hoffman (Thanh Hóa).

Chờ tài của HLV trưởng

HLV Ngọc Hoa và đội VTV Bình Điền Long An đang là đương kim vô địch quốc gia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Từ vòng 1 tới nay, 8 đội bóng tiếp tục giữ nguyên Ban huấn luyện. Theo đó, 8 HLV trưởng tiếp tục gắn bó với đội gồm Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An), Thái Thanh Tùng (Ninh Bình), Phạm Văn Long (Binh chủng Thông tin), Lê Văn Dũng (Ngân hàng Công Thương), Nguyễn Hữu Hà (Hóa chất Đức Giang), Bùi Huy Sơn (Thanh Hóa), Trần Văn Giáp (Hưng Yên), Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội).

Ở mỗi đội bóng, quyền lựa chọn ngoại binh để tăng cường lực lượng thuộc về HLV trưởng. Là người trực tiếp chịu trách nhiệm về chuyên môn và thành tích, các nhà cầm quân hiểu rõ đội hình đang thiếu gì, cần bổ sung ở vị trí nào và đâu là gương mặt phù hợp để nâng cao sức mạnh tập thể.

Với 13 ngoại binh được 8 đội bóng đăng ký, mỗi tay đập đều sở hữu những thế mạnh chuyên môn riêng. Tuy nhiên, chất lượng ngoại binh chỉ là một phần của bài toán lực lượng. Điều quan trọng hơn nằm ở khả năng bố trí, sử dụng và phát huy hiệu quả của từng HLV trưởng, bởi một ngoại binh giỏi chỉ thực sự tạo nên khác biệt khi hòa nhập tốt với lối chơi chung của toàn đội.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và đội Hà Nội đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 7 trận thắng vòng 1. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Người hâm mộ và giới chuyên môn từng chứng kiến không ít đội bóng nữ đã thuê ngoại binh thiếu hiệu quả dù được quảng bá là tay đập trình độ. Họ mạnh mẽ khi tập luyện nhưng vào thi đấu chính thức lại không mang hiệu quả cho đội bóng dẫn tới mất các cơ hội đạt kết quả cao.

Vòng 2 sẽ tổ chức từ ngày 14-10 tới 25-10. Mỗi đấu đấu 7 trận vòng bảng, sau đó xác định vị trí để tiếp tục thi đấu bán kết, chung kết (2 trận) hoặc góp mặt lượt phân hạng, tranh suất trụ hạng (2 trận).

MINH CHIẾN