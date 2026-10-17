Bóng chuyền nữ Ngân hàng Công Thương lún sâu vào cuộc đua trụ hạng

Đội bóng ngành ngân hàng đã cố gắng tìm chiến thắng đầu tay tại vòng 2 ở Vĩnh Long nhưng chưa thể thành công.

Đội Ngân hàng Công Thương nỗ lực thi đấu nhưng đã thua 3 trận tại vòng 2. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều 17-10, thầy trò HLV Lê Văn Dũng (Ngân hàng Công Thương) đối đầu Hà Nội ở lượt trận thứ 3 vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026.

Trước trận đấu, Ngân hàng Công Thương được dự báo gặp nhiều khó khăn khi Hà Nội đang có phong độ cao, sở hữu nhiều tay đập chất lượng như Bùi Thị Ánh Thảo, Phạm Thùy Linh, Nguyễn Khánh Đang, Đinh Thị Vân, Vi Thị Yến Nhi, Lê Thanh Thúy và ngoại binh Brankica Mihajlović.

Thực tế trên sân cho thấy sự vượt trội của Hà Nội. Các VĐV duy trì thế chủ động, phối hợp tấn công hiệu quả và hạn chế tối đa sai sót trong phần lớn thời gian thi đấu.

Trước sức ép từ đối thủ, ban huấn luyện Ngân hàng Công Thương chủ động bố trí hàng chắn sát lưới nhằm hạn chế những pha tấn công từ hai biên của Hà Nội. Tuy nhiên, phương án này không mang lại hiệu quả. Các học trò HLV Lê Văn Dũng còn gặp khó trong tổ chức tấn công, qua đó chấp nhận thất bại 0-3 (18-25, 27-29, 16-25).

Ngoại binh Brankica Mihajlović vẫn là gương mặt ghi điểm tốt nhất của đội Hà Nội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiến thắng giúp Hà Nội trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng, đồng thời tiến gần đến tấm vé bán kết. Ngược lại, Ngân hàng Công Thương tiếp tục lún sâu vào cuộc đua trụ hạng sau 3 thất bại liên tiếp tại vòng 2.

Tính cả kết quả vòng 1, đội bóng của HLV Lê Văn Dũng mới giành 2 chiến thắng sau 10 trận, nhận 8 thất bại và tạm đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Ngân hàng Công Thương vẫn còn 4 trận để cải thiện thành tích. Tuy nhiên, nếu không sớm tìm lại phong độ, đội bóng đứng trước nguy cơ phải bước vào loạt trận phân hạng tranh suất trụ hạng sau khi vòng bảng khép lại.

Đây là bước lùi đáng kể của Ngân hàng Công Thương, đội bóng từng lọt vào bán kết và kết thúc Giải vô địch quốc gia 2025 ở vị trí thứ 4 chung cuộc.

MINH CHIẾN