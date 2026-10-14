Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia các CLB 2026: Tham vọng vô địch và trụ hạng

Giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ (CLB) 2026 - nội dung nữ khởi tranh hôm nay 14-10, tại Vĩnh Long, mở màn chặng đua quyết định cho cả tham vọng ngôi vô địch lẫn mục tiêu trụ hạng.

Cuộc đua tay ba

Sau gần 6 tháng tạm nghỉ, giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB 2026, diễn ra từ ngày 14 đến 25-10, bước vào chặng quyết định. Với 4 suất bán kết và một đội phải xuống hạng, mỗi trận đấu đều có thể làm thay đổi cục diện.

Trận tranh tài giữa VTV Bình Điền Long An và LPBank Ninh Bình tại giai đoạn 1. Ảnh: VFV

Hà Nội Tasco Auto đang chiếm ưu thế với 19 điểm sau 7 trận toàn thắng ở giai đoạn 1. Đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục khẳng định tham vọng vô địch bằng việc chiêu mộ chủ công nổi tiếng người Serbia Brankica Mihajlovic.

Bên cạnh ngoại binh chất lượng, những gương mặt như Ánh Thảo, Lê Thanh Thúy, Vi Thị Yến Nhi và Nguyễn Khánh Đang đã tạo nên bộ khung giàu sức cạnh tranh cho Hà Nội Tasco Auto. Phong độ ổn định cùng thành công tại Cúp Hùng Vương 2026 giúp đại diện thủ đô được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất.

Tuy nhiên, HCĐG - Lào Cai đang bám sát với 16 điểm và sẵn sàng tạo bất ngờ . Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Hà, đội bóng này có nhiều chuyển biến tích cực. Sự trở lại của chủ công Trần Tú Linh sau chấn thương, cùng phong độ của Nguyễn Thị Kiều Oanh, Bùi Hồng Nhung, mang đến thêm hy vọng cạnh tranh danh hiệu ngôi đầu.

Trong khi đó, VTV Bình Điền Long An vẫn là đối thủ đáng gờm dù chỉ đứng thứ ba với 14 điểm. Hai chức vô địch liên tiếp năm 2024 và 2025 là minh chứng cho bản lĩnh của đội bóng miền Tây. Việc bổ sung tuyển thủ Mỹ Jess Mruzik nhằm gia tăng sức mạnh tấn công, nhất là khi đội không đăng ký chủ công Trần Thị Thanh Thúy. Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tiếp tục nhận được nhiều kỳ vọng.

Áp lực ở nhóm cuối

Phía sau ba ứng viên hàng đầu, cuộc cạnh tranh suất bán kết vẫn rộng mở. Binh chủng Thông tin hiện có 11 điểm, chỉ hơn LPBank Ninh Bình 1 điểm và Xi măng Long Sơn Thanh Hóa 3 điểm. Khoảng cách mong manh khiến cả ba đội phải chắt chiu cơ hội.

Binh chủng Thông tin đặt kỳ vọng vào sự trở lại của Hoàng Thị Kiều Trinh để cải thiện sức tấn công. Dẫu vậy, khả năng đỡ bước một, phòng thủ và tổ chức phản công vẫn là những vấn đề đội bóng áo lính cần khắc phục nếu muốn tiến sâu. Ở chiều ngược lại, Ngân hàng Công thương đang đối diện áp lực trụ hạng khi mới giành 6 điểm.

Trong khi đó, Geleximco Hưng Yên còn khó khăn hơn khi chưa có điểm nào sau 7 trận. Đội bóng quyết định bổ sung chủ công trẻ người Thái Lan Natchaya Tahae với hy vọng cải thiện hiệu quả tấn công, tìm kiếm những chiến thắng cần thiết để níu giữ cơ hội trụ hạng.

Giai đoạn quyết định của vòng chung kết diễn ra tại Vĩnh Long hứa hẹn nhiều biến động. Trong cuộc cạnh tranh mà mọi sai lầm đều phải trả giá, chiều sâu lực lượng, hiệu quả ngoại binh và bản lĩnh thi đấu sẽ quyết định đội nào bước lên bục vinh quang.

Sau giai đoạn 1, thứ tự 8 đội lần lượt là Hà Nội Tasco Auto (19 điểm), HCĐG - Lào Cai (16), VTV Bình Điền Long An (14), Binh chủng Thông tin (11), LPBank Ninh Bình (10), Xi măng Long Sơn Thanh Hóa (8), Ngân hàng Công thương (6) và Geleximco Hưng Yên (0). Bốn đội dẫn đầu giành quyền vào bán kết ngày 24-10. Đội xếp cuối chung cuộc phải xuống hạng.

NGUYỄN ANH