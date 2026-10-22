Bóng chuyền nữ quốc gia: Dài hơi nhưng thiếu hấp dẫn

Vòng 2 của giải vô địch bóng chuyền nữ quốc gia các CLB 2026 đang dần đi tới những trận cuối cùng, nhưng đang để lại những dấu hỏi về chuyên môn.

Giải đấu chưa tạo ra sức hút lớn tại vòng 2 nội dung nữ ở Vĩnh Long và sắp tới nội dung nam sẽ diễn ra tại TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thể thức thi đấu kéo dài tại giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2026 đang bộc lộ những bất cập khi nhiều trận ở vòng 2 nội dung nữ tại Vĩnh Long thiếu tính cạnh tranh, chưa đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ.

Năm nay, 8 đội nữ thi đấu vòng tròn hai lượt, mỗi đội trải qua 14 trận để xác định 4 suất vào bán kết. Bốn đội còn lại tranh thứ hạng và suất trụ hạng. Việc tăng số trận được kỳ vọng nâng cao chất lượng chuyên môn, song thực tế chưa mang lại hiệu quả như mong đợi.

Các HLV vẫn phải tính toán lực lượng do có 14 trận tại vòng bảng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở vòng 1 diễn ra hồi tháng 4 tại Đông Anh (Hà Nội), các đội đều quyết tâm tích lũy điểm số, tạo nên nhiều cuộc tranh tài hấp dẫn. Tuy nhiên, khi bước vào vòng 2, một số đội đã nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vào bán kết nên chủ động điều chỉnh lực lượng, giữ sức cho giai đoạn quyết định. Vì thế, không ít trận đấu tại Vĩnh Long diễn ra với đội hình dự bị, trong khi nhiều trụ cột và ngoại binh được nghỉ ngơi.

Điển hình là đội nữ Hà Nội, sau 7 trận toàn thắng ở vòng 1 đã thua 4 trận tại vòng 2 nhưng vẫn bảo đảm suất bán kết. Theo một giám sát trọng tài tại Vĩnh Long, việc các đội tính toán chiến thuật, lựa chọn đối thủ hoặc bảo toàn lực lượng là điều bình thường. Tuy nhiên, lịch thi đấu vòng bảng kéo dài tới 14 trận khiến nhiều cuộc đối đầu giảm ý nghĩa về thứ hạng, ảnh hưởng sức hấp dẫn của giải.

Để đảm bảo lực lượng chủ chốt, nhiều đội bóng chấp nhận ra sân với đội hình dự bị tại Vĩnh Long. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cần điều chỉnh thể thức từ năm 2027

Ở mùa giải trước, mỗi đội chỉ thi đấu 7 trận vòng bảng, gồm 5 trận lượt đầu và 2 trận lượt sau. Thể thức này từng gây tranh luận khi một số đội sớm hết cơ hội cạnh tranh vị trí cao trước khi bước vào vòng 2.

Đến năm 2026, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tăng gấp đôi số trận nhằm khắc phục hạn chế. Tuy nhiên, việc kéo dài vòng bảng lại phát sinh bất cập khác khi cục diện phân hạng dần được định đoạt từ sớm, khiến nhiều đội không còn động lực sử dụng lực lượng mạnh nhất.

Ngay khi điều lệ được công bố, đại diện một số đội bóng đã bày tỏ lo ngại về hiệu quả chuyên môn của thể thức mới. Những diễn biến tại Vĩnh Long phần nào cho thấy vấn đề này cần được xem xét nghiêm túc. Sắp tới, nội dung nam tại TPHCM cũng áp dụng cách thi đấu tương tự.

Từ thực tế mùa giải 2026, việc điều chỉnh thể thức cho năm 2027 là cần thiết, nhằm bảo đảm tính cạnh tranh xuyên suốt giải đấu. Bởi khi nhiều trận đấu thiếu ý nghĩa quyết định, sức hút trên khán đài và sự quan tâm của người hâm mộ khó được duy trì.

Năm nay, 4 đội đạt kết quả thấp nhất sau 2 vòng bảng phải đấu phân hạng và tranh trụ hạng gồm đội vị trí thứ 5 gặp vị trí thứ 8, đội vị trí thứ 6 gặp thứ 7. Hai đội thắng sẽ tranh hạng 5. Hai đội thua sẽ tranh hạng 7. Đội hạng 8 chung cuộc phải xuống hạng. Điều lệ này có thể giúp đội bóng thua hoàn toàn trong 2 vòng bảng vẫn có cơ hội trụ hạng nếu chỉ cần thắng trận quyết định tranh hạng 7 và đội đối thủ nỗ lực cả giải nhưng thua 1 trận, sẽ xuống hạng đáng tiếc.

MINH CHIẾN