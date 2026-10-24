Đội bóng chuyền nữ Hà Nội thắng thuyết phục vào chung kết

Đội giữ được bản lĩnh tốt hơn là Hà Nội đã giành chiến thắng xuất sắc trong trận bán kết, qua đó chính thức vào chung kết tranh ngôi vô địch.

Đội nữ Hà Nội đã giành chiến thắng bán kết để vào chung kết giải năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước trận bán kết vòng 2 giải bóng chuyền nữ quốc gia 2026, nhiều dự báo chuyên môn nhận định đội Hóa chất Đức Giang và Hà Nội sẽ chơi giằng co quyết liệt trong chiều ngày 24-10 ở Vĩnh Long.

Điều đó chỉ đúng một phần với các tình huống trên sân. Tuy vậy, các VĐV nữ Hà Nội đã trở lại bằng phong độ cao nhất, áp đảo hoàn toàn đối thủ để giành nhiều điểm số thuyết phục.

HLV trưởng Nguyễn Hữu Hà (Hóa chất Đức Giang) và HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội) có đầy đủ những gương mặt tốt nhất ra sân tại bán kết. Tuy nhiên, đội hình của Hà Nội vẫn đạt sự sắc bén, chính xác ở khả năng tấn công có điểm quyết định nhờ phong độ của ngoại binh Brankica Mihajlović.

Nắm bắt đây là mũi đánh sẽ tạo lợi thế của đối thủ, hàng chắn Hóa chất Đức Giang luôn bố trí từ 2 tới 3 cầu thủ theo sát Brankica Mihajlović hoặc chủ công Bùi Thị Ánh Thảo mỗi khi đội Hà Nội phối hợp tấn công. Tuy nhiên, các pha chắn bóng của Hóa chất Đức Giang chưa đủ hiệu quả nên 2 mũi chủ công này vẫn đủ khoảng trống đập bóng.

Ván thứ nhất, cầu thủ Hà Nội chơi với tinh thần thoải mái để thắng với tỷ số 25/21.

Hàng chắn của Hà Nội hóa giải được các mũi đánh của Hóa chất Đức Giang. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ván thứ 2, cầu thủ Hóa chất Đức Giang tổ chức phòng thủ chắc chắn hơn. Tuy nhiên, họ có phần áp lực tâm lý nên thiếu chính xác tại tình huống quyết định. Dù Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Tú Linh, Hồng Nhung và Kuttika Kaewpin cố gắng ghi điểm nhưng thường mắc lỗi đáng tiếc nên đội nhà tiếp tục thua 22/25.

Ván thứ 3, cầu thủ Hà Nội giữ vững thế trận nên giành chiến thắng nhanh chóng 25/17.

Thắng 3-0 tại bán kết, đội Hà Nội chính thức góp mặt chung kết. Đây là lần đầu tiên, đội này vào chung kết giải quốc gia sau khi vừa thăng hạng từ Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025.

Các tay đập Hà Nội đã lần đầu tiên vào chung kết quốc gia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thua trận bán kết, cầu thủ Hóa chất Đức Giang chỉ có thể tự trách mình. Họ có cơ hội, sở hữu lực lượng đạt trình độ tốt nhưng nhưng lại thiếu 1 thủ lĩnh mạnh mẽ trên sân dù đã thể hiện nhiều kết quả cao trong các trận vòng bảng.

Trận bán kết còn lại của giải năm nay là cuộc đấu giữa VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin.

Trong trận đấu phân hạng sớm của ngày 24-10, đội Ninh Bình thắng Hưng Yên 3-0. Như vậy, đội Hưng Yên sẽ phải thi đấu trận tranh suất trụ hạng vào ngày 25-10, trong khi Ninh Bình đã an toàn.

MINH CHIẾN