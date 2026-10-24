Lịch thi đấu bóng chuyền nữ quốc gia 2026 ngày 24-10

Hôm nay, 8 đội bóng trở lại thi đấu với những mục tiêu của mình, trong đó có nhóm các đội dẫn đầu sẽ tranh bán kết để tìm vé vào chung kết.

Đội đương kim vô địch quốc gia VTV Bình Điền Long An sẽ thi đấu bán kết trước Binh chủng Thông tin ngày 24-10. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tâm điểm thi đấu là 2 trận bán kết Hóa chất Đức Giang – Hà Nội và Binh chủng Thông tin – VTV Bình Điền Long An.

Đây là 4 đội xuất sắc nhất của giải năm nay, do vậy họ nhận cơ hội như nhau để tìm chiến thắng tại bán kết nhằm tiếp tục góp mặt chung kết.

Đội VTV Bình Điền Long An có được sự quan tâm của giới chuyên môn và người hâm mộ do là đương kim vô địch quốc gia. HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa và các học trò tự tin bảo vệ ngôi vô địch của mình.

Tuy nhiên, đối đầu với họ là Binh chủng Thông tin cũng đang giữ ổn định chuyên môn.

Đặc biệt, HLV trưởng Phạm Văn Long có sự trở lại của đội trưởng đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh, là 1 trong những VĐV đạt phong độ ghi điểm xuất sắc giúp đội chơi mạnh mẽ trong vòng 2. Trận bán kết sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30.

Trước đó, bán kết sớm của giải là cuộc đối đầu giữa Hóa chất Đức Giang và Hà Nội.

Đội bóng nào chiến thắng cũng xứng đáng bởi cầu thủ Hóa chất Đức Giang và Hà Nội đã khẳng định được mình tại những trận vòng bảng. Trận đấu được tổ chức lúc 14 giờ 30.

Trong ngày thi đấu ở Vĩnh Long, lượt phân hạng sẽ diễn ra vòng đầu khi Ninh Bình gặp Hưng Yên lúc 12 giờ trong khi Thanh Hóa gặp Ngân hàng Công Thương lúc 17 giờ.

Lịch thi đấu ngày 24-10:

12h00: Ninh Bình – Hưng Yên (Tranh hạng 5-8)

14h30: Hóa chất Đức Giang – Hà Nội (Bán kết 1)

17h00: Thanh Hóa – Ngân hàng Công Thương (Tranh hạng 5-8)

19h30: Binh chủng Thông tin – VTV Bình Điền Long An (Bán kết 2)

MINH CHIẾN