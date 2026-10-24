13 ngoại binh góp mặt tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026

Các ngoại binh nam của 8 đội bóng dự vòng 2 Giải vô địch bóng chuyền quốc gia các câu lạc bộ 2026 đã hoàn tất thủ tục pháp lý thi đấu đúng quy định.

Đội chủ nhà Công an TPHCM đã tăng cường ngoại binh chất lượng dự vòng 2 năm nay. Ảnh: CATPHCM

Theo tìm hiểu của SGGP, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã nhận đăng ký thi đấu của 13 ngoại binh từ 8 đội bóng nam dự vòng 2 giải năm nay diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM) từ ngày 28-10 tới 8-11.

Hiện tại, 13 ngoại binh đã tuân thủ các quy định về Giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế (ITC - International Transfer Certificate) để được đăng ký tại Việt Nam.

Tạm thời, không đội bóng nào thay đổi ngoại binh so với đăng ký dự kiến ban đầu.

Danh sách 13 ngoại binh lần lượt gồm: Jakkrit Thanomnoi, Jordan Ryan Wong (Biên Phòng MB), Rivan Nurmulki, Anthony Cherfan (Thể Công Tân Cảng), Farhan Halim, Morteza Sharifi (Công an TPHCM), Batsuuri Battur, Boy Arnez Arabi (Ninh Bình), Kuon Mom (Hà Nội), Napadet Bhinijdee (Đà Nẵng), Nathan Massó Mendoza (Sanest Khánh Hòa), Armin Afshin Far, Chan Veasna (TPHCM).

Quy định của giải đấu quốc gia tại Việt Nam cho phép mỗi đội đăng ký chính thức tối đa 2 ngoại binh trong đội hình, nhưng chỉ 1 VĐV được ra sân trong mọi thời điểm.

Trước đây, Giải bóng chuyền nam tại Việt Nam từng gặp trường hợp ngoại binh không đảm bảo thủ tục ITC của FIVB để đăng ký nên buộc đội bóng phải thay đổi VĐV phút chót.

Do đó, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã xem xét kỹ từng trường hợp ngoại binh đăng ký, tránh ảnh hưởng quyền lợi của đội bóng tham dự giải quốc gia năm nay.

Ngoại binh Jakkrit Thanomnoi của đội Biên Phòng MB đã có mặt tại TPHCM. Ảnh: VFV

So với vòng 1 đã tổ chức tại Đông Anh (Hà Nội), 4 ngoại binh tiếp tục trở lại Việt Nam thi đấu gồm Jakkrit Thanomnoi (Thái Lan, Biên Phòng MB), Rivan Nurmulki (Indonesia, Thể Công Tân Cảng), Kuon Mom (Campuchia, Hà Nội) và Batsuuri Battur (Mông Cổ, Ninh Bình). Những ngoại binh còn lại đều là gương mặt lần đầu góp mặt tại đội bóng mới ở Việt Nam.

Ở vòng 2, từng đội sẽ thi đấu 7 trận vòng bảng. Thứ hạng của các đội sẽ quyết định 4 suất vào bán kết và 4 suất phải thi đấu phân hạng, trụ hạng cuối cùng.

Dự kiến ngày 27-10, BTC sẽ họp kỹ thuật để từng đội đăng ký chính thức ngoại binh và danh sách VĐV tranh tài. Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM) mở cửa tự do để khán giả cổ vũ 8 đội bóng thi đấu.

8 đội nam dự vòng 2 Giải vô địch bóng chuyền nam quốc gia các câu lạc bộ: Biên Phòng MB (đương kim vô địch), Thể Công Tân Cảng, Ninh Bình, Hà Nội, Sanest Khánh Hòa, Đà Nẵng, TPHCM và Công an TPHCM (chủ nhà). Đội vô địch giải sẽ nhận thưởng 500 triệu đồng từ Ban tổ chức.

MINH CHIẾN