Kim Thoa tái xuất, VTV Bình Điền Long An tiến gần bán kết

Đội nữ VTV Bình Điền Long An không gặp trở ngại trước đối thủ Ninh Bình để hoàn tất nhanh chóng thắng lợi sau 3 ván so tài.

Đội trưởng Võ Thị Kim Thoa (14) đã trở lại thi đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều 19-10, VTV Bình Điền Long An gặp Ninh Bình tại vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 ở Vĩnh Long. Dù được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, các học trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa vẫn thi đấu tự tin, triển khai chiến thuật hợp lý và áp đảo đối thủ.

HLV Thái Thanh Tùng lần lượt sử dụng hai ngoại binh Miroslava Paskova và Warisara Seetaloed nhằm tăng cường sức tấn công cho Ninh Bình, nhưng không thể xoay chuyển cục diện trận đấu.

Hàng chắn của Ninh Bình gặp khó trong việc phòng thủ các pha tấn công của đối phương. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Điểm nhấn đáng chú ý là sự trở lại của đội trưởng, chuyền hai Võ Thị Kim Thoa sau 4 trận vắng mặt. Sự hiện diện của Kim Thoa giúp VTV Bình Điền Long An thi đấu hứng khởi và hiệu quả hơn.

Với khả năng điều phối linh hoạt, cô liên tục tạo cơ hội thuận lợi để Lan Vy, Kim Thanh, Lữ Thị Phương và Jess Mruzik ghi điểm.

Chiến thắng giúp đội VTV Bình Điền Long An đảm bảo cơ hội tiến gần đến vé bán kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Duy trì thế trận chủ động, VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng thuyết phục 3-0 (25/20, 25/22, 25/21). Kết quả này giúp thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa nâng tổng điểm lên 27, gần như chắc chắn giành vé vào bán kết.

Trong khi đó, Ninh Bình tạm đứng thứ 5 và vẫn còn cơ hội cải thiện thứ hạng ở hai trận cuối của vòng bảng tại Vĩnh Long.

MINH CHIẾN