Đội nữ Hà Nội rơi vào cuộc khủng hoảng “nhẹ” khi thua Thanh Hóa

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thường xuyên phải nhắc nhở học trò qua một số tình huống trên sân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận đấu sớm nhất lượt thứ 5 vòng 2 Giải vô địch bóng chuyền các CLB quốc gia 2026, diễn ra trưa 19-10 tại Vĩnh Long, chứng kiến bất ngờ lớn khi Thanh Hóa đánh bại Hà Nội với tỷ số 3-0.

Được đánh giá cao hơn trước trận, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lại thi đấu dưới sức, để đối thủ lấn lướt ở nhiều thời điểm quan trọng. Dù sở hữu các tuyển thủ quốc gia như Ánh Thảo, Yến Nhi, Thanh Thúy và Khánh Đang, đội Hà Nội vẫn thiếu sự chính xác trong những pha dứt điểm quyết định.

Ở phía đối diện, ngoại binh Sasipaporn Janthawisut trở thành điểm sáng của Thanh Hóa. Tuyển thủ Thái Lan liên tục ghi điểm bằng những pha tấn công biên uy lực, góp công lớn giúp đội nhà giành chiến thắng sau ba ván với tỷ số 25-22, 25-23 và 25-23.

Đội Thanh Hóa đã có thêm chiến thắng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thất bại trước Thanh Hóa khiến Hà Nội thua 3 trong 5 trận đã đấu tại Vĩnh Long. Trước đó, đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng lần lượt thất thủ trước Hóa chất Đức Giang và Ninh Bình. Chuỗi kết quả này cho thấy dấu hiệu sa sút phong độ của đội bóng vốn được đánh giá cao trong cuộc đua vô địch.

Dù vậy, Hà Nội vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu với 24 điểm và còn nhiều cơ hội giành vé vào bán kết. Điều quan trọng lúc này là thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải sớm lấy lại sự ổn định, cải thiện khả năng kết thúc những tình huống quyết định.

Ở hai trận còn lại của vòng bảng, Hà Nội lần lượt gặp VTV Bình Điền Long An và Hưng Yên. Đây sẽ là những cuộc so tài quan trọng để đội bóng tìm lại sự tự tin trước giai đoạn quyết định.

MINH CHIẾN