Hóa chất Đức Giang thắng nghẹt thở nhà vô địch VTV Bình Điền Long An

Cuộc so tài giữa 2 đội diễn ra với những tình huống rượt đuổi tỷ số hấp dẫn và xứng đáng là màn thể hiện phong độ xuất sắc nhất cho đến thời điểm này của giải.

Chủ công Trần Tú Linh đã chơi hiệu quả trước hàng chắn VTV Bình Điền Long An. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tối 18-10 tại Vĩnh Long, Hóa chất Đức Giang và VTV Bình Điền Long An tạo nên cuộc rượt đuổi hấp dẫn kéo dài 5 ván, trước khi đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Hà giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Ngay từ đầu trận, HLV Nguyễn Hữu Hà liên tục điều chỉnh vị trí chuyền hai khi sử dụng Cao Thị Hoa Thắm và Tichaya Boonlert để giữ nhịp lối chơi. Không tung ngoại binh Kuttika Kaewpin vào sân, Hóa chất Đức Giang đặt niềm tin vào các tay đập nội Tú Linh, Hồng Hạnh và Hồng Nhung. Sự ăn ý giúp đội bóng này thắng ván đầu 25/18.

Sang ván hai, VTV Bình Điền Long An nhanh chóng lấy lại thế trận. Chuyền hai Quí Uyên phối hợp hiệu quả với Jess Mruzik, Lan Vy và Trà My, tạo ra nhiều pha tấn công chính xác. Dù bố trí hàng chắn từ 2 đến 3 cầu thủ, Hóa chất Đức Giang vẫn không thể ngăn đối thủ thắng 25/22.

Hai đội tiếp tục giằng co quyết liệt. VTV Bình Điền Long An thắng ván ba 25/20, nhưng Hóa chất Đức Giang kịp cân bằng tỷ số bằng chiến thắng 27/25 ở ván bốn.

HLV Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) đã phải có những điều chỉnh trong từng ván đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong ván quyết định, Trần Tú Linh cùng đồng đội duy trì lợi thế và thắng sát nút 15/13, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số 3-2. Kết quả này giúp Hóa chất Đức Giang duy trì thành tích bất bại tại vòng 2 ở Vĩnh Long và giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng.

Trong khi đó, đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An vẫn đứng thứ ba với 24 điểm, bằng đội Hà Nội xếp ngay phía trên.

Thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa còn ba trận quan trọng gặp Ninh Bình, Hà Nội và Binh chủng Thông tin ở những lượt cuối vòng 2. Khi suất bán kết chưa được bảo đảm, VTV Bình Điền Long An buộc phải tích lũy thêm điểm trước các đối thủ mạnh để tự quyết cơ hội đi tiếp.

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)