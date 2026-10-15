Bóng chuyền

Vòng 2 giải bóng chuyền quốc gia 2026:

VTV Bình Điền Long An vượt khó, giữ vững vị trí tốp 3

SGGPO

Nhóm các đội dẫn đầu như VTV Bình Điền Long An đã giữ vững phong độ giành thêm chiến thắng trong lượt trận thứ 2 của mình tại Vĩnh Long.

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An đã giành thêm chiến thắng trước Thanh Hóa vào tối muộn ngày 15-10. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Cầu thủ VTV Bình Điền Long An đã giành thêm chiến thắng trước Thanh Hóa vào tối muộn ngày 15-10. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tối muộn 15-10, đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng thứ hai tại vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 ở Vĩnh Long khi vượt qua Thanh Hóa sau 4 ván đấu căng thẳng.

Trước đối thủ thi đấu quyết tâm, thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa gặp không ít khó khăn. Trong bối cảnh chuyền hai Võ Thị Kim Thoa không thể ra sân, Trần Nguyễn Quí Uyên được trao cơ hội và hoàn thành tốt nhiệm vụ điều phối lối chơi. Những pha phối hợp ăn ý của cô giúp các mũi tấn công Lan Vy, Jess Mruzik và đối chuyền Trà My liên tục ghi điểm.

Phía Thanh Hóa, HLV Bùi Huy Sơn luân phiên sử dụng hai ngoại binh Sasipaporn Janthawisut và Claire Hoffman nhưng đội vẫn chưa tìm được sự ổn định trong lối chơi. Chung cuộc, VTV Bình Điền Long An thắng 3-1 (25/23, 25/27, 25/22, 25/17).

bong vn6.jpg
HLV Ngọc Hoa có những điều chỉnh chiến thuật cho VĐV để giành chiến thắng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau 9 trận, đội đương kim vô địch có 20 điểm, giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, trong khi Thanh Hóa đứng thứ 6.

Cùng ngày, Binh chủng Thông tin giành chiến thắng đầu tiên tại vòng 2 khi đánh bại Ngân hàng Công Thương 3-0 (25/17, 25/14, 25/19). Tuy nhiên, thầy trò HLV Phạm Văn Long hiện xếp thứ 5. Trong khi đó, Ninh Bình vượt qua Hưng Yên 3-0 (25/11, 26/24, 25/23), tạm giữ vị trí thứ 4.

Chùm ảnh nhà đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An thi đấu và giành chiến thắng:

bong vn9.jpg
bong vn4.jpg
bong vn3.jpg
bong vn1.jpg
bong vn5.jpg
bong vn2.jpg
bong vn8.jpg
Tin liên quan
MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Từ khóa

VTV Bình Điền Long An Binh chủng Thông tin Ninh Bình bóng chuyền Thanh Hóa Nguyễn Thị Ngọc Hoa giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 bóng chuyền Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.081

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn