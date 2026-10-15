VTV Bình Điền Long An vượt khó, giữ vững vị trí tốp 3

Nhóm các đội dẫn đầu như VTV Bình Điền Long An đã giữ vững phong độ giành thêm chiến thắng trong lượt trận thứ 2 của mình tại Vĩnh Long.

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An đã giành thêm chiến thắng trước Thanh Hóa vào tối muộn ngày 15-10. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tối muộn 15-10, đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng thứ hai tại vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 ở Vĩnh Long khi vượt qua Thanh Hóa sau 4 ván đấu căng thẳng.

Trước đối thủ thi đấu quyết tâm, thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa gặp không ít khó khăn. Trong bối cảnh chuyền hai Võ Thị Kim Thoa không thể ra sân, Trần Nguyễn Quí Uyên được trao cơ hội và hoàn thành tốt nhiệm vụ điều phối lối chơi. Những pha phối hợp ăn ý của cô giúp các mũi tấn công Lan Vy, Jess Mruzik và đối chuyền Trà My liên tục ghi điểm.

Phía Thanh Hóa, HLV Bùi Huy Sơn luân phiên sử dụng hai ngoại binh Sasipaporn Janthawisut và Claire Hoffman nhưng đội vẫn chưa tìm được sự ổn định trong lối chơi. Chung cuộc, VTV Bình Điền Long An thắng 3-1 (25/23, 25/27, 25/22, 25/17).

HLV Ngọc Hoa có những điều chỉnh chiến thuật cho VĐV để giành chiến thắng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau 9 trận, đội đương kim vô địch có 20 điểm, giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, trong khi Thanh Hóa đứng thứ 6.

Cùng ngày, Binh chủng Thông tin giành chiến thắng đầu tiên tại vòng 2 khi đánh bại Ngân hàng Công Thương 3-0 (25/17, 25/14, 25/19). Tuy nhiên, thầy trò HLV Phạm Văn Long hiện xếp thứ 5. Trong khi đó, Ninh Bình vượt qua Hưng Yên 3-0 (25/11, 26/24, 25/23), tạm giữ vị trí thứ 4.

Chùm ảnh nhà đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An thi đấu và giành chiến thắng:

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)