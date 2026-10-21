Bóng chuyền

Vòng 2 giải bóng chuyền quốc gia 2026:

Binh chủng Thông tin vào bán kết sau chiến thắng giằng co trước Ninh Bình

SGGPO

Các tay đập áo lính Binh chủng Thông tin hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng quyết định trước đối thủ Ninh Bình nhằm có suất bán kết tại Vĩnh Long.

Đôi nữ Binh chủng Thông tin đã có suất bán kết sau chiến thắng trước Ninh Bình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đôi nữ Binh chủng Thông tin đã có suất bán kết sau chiến thắng trước Ninh Bình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tối 21-10, Binh chủng Thông tin đánh bại Ninh Bình 3-1 trong trận đấu quyết định suất vào bán kết. Cả hai đội nhập cuộc với quyết tâm cao bởi kết quả trận đấu ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp.

HLV Phạm Văn Long tiếp tục đặt niềm tin vào chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh. Phong độ ổn định của cô giúp Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, Phạm Quỳnh Hương và ngoại binh Temi Thomas-Ailara có nhiều cơ hội ghi điểm.

Phía Ninh Bình, HLV Thái Thanh Tùng luân phiên sử dụng hai ngoại binh Miroslava Paskova và Warisara Seetaloed, kết hợp cùng Đinh Thị Thúy, Lưu Thị Huệ tổ chức tấn công.

Ninh Bình tận dụng tốt sai sót của đối phương để thắng ván đầu 25-20. Tuy nhiên, Binh chủng Thông tin nhanh chóng lấy lại thế trận, thắng ván hai 25-17.

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HLV Thái Thanh Tùng và cầu thủ Ninh Bình đã hết cơ hội vào bán kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bước ngoặt xuất hiện khi chuyền hai Nguyễn Thị Thủy của Ninh Bình chấn thương, phải nhường chỗ cho Bùi Thị Huyền. Sự xáo trộn trong lối chơi khiến đội bóng Cố đô đánh mất thế chủ động.

Tận dụng cơ hội, Binh chủng Thông tin thắng tiếp hai ván 25-21 và 25-18, hoàn tất màn ngược dòng 3-1 để giành vị trí thứ tư cùng suất bán kết. Trong khi đó, Ninh Bình hết cơ hội đi tiếp và phải thi đấu phân hạng, dù vẫn còn trận cuối vòng bảng gặp Ngân hàng Công Thương ngày 22-10.

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MINH CHIẾN

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