Bóng chuyền

Vòng 2 giải bóng chuyền quốc gia 2026:

Sau 5 năm, đội Binh chủng Thông tin vào chung kết giải quốc gia

SGGPO

Đội bóng chuyền nữ áo lính Binh chủng Thông tin đã chiến thắng trước VTV Bình Điền Long An để vào chung kết thuyết phục.

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An (áo xanh) đã tập trung ghi điểm trước hàng chắn Binh chủng Thông tin. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Cầu thủ VTV Bình Điền Long An (áo xanh) đã tập trung ghi điểm trước hàng chắn Binh chủng Thông tin. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tối muộn ngày 24-10 tại Vĩnh Long, trận bán kết thứ 2 nội dung nữ tại giải là cuộc so tài giữa đội Binh chủng Thông tin và VTV Bình Điền Long An.

Trận đấu đã xứng đáng là tâm điểm của ngày thi đấu. Bởi lẽ, HLV Phạm Văn Long (Binh chủng Thông tin) và HLV nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) kỳ vọng đạt kết quả tốt nhất để vào chung kết.

VTV Bình Điền Long An quyết định đưa chuyền hai Võ Thị Kim Thoa vào đội hình chính, bởi cô là người kinh nghiệm nhất, đủ khả năng giúp đội bóng tập trung hướng vào mục tiêu ghi điểm tốt nhất.

Nhập cuộc ván đầu, chuyền hai Kim Thoa giữ nhịp trận thực hiện chiến thuật giúp chủ công Lan Vy, đối chuyền Trà My và ngoại binh Jess Mruzik, phụ công Như Anh tấn công hóa giải hàng chắn Binh chủng Thông tin. Tuy vậy, đội bạn bố trí kín kẽ hàng trước và hàng sau để phòng thủ chắc chắn. Từ đây, tinh thần VĐV Binh chủng Thông tin chơi tự tin đạt hiệu quả tấn công để giành chiến thắng 25/19.

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Cầu thủ Binh chủng Thông tin có chiến thắng quan trọng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ván thứ 2, cầu thủ 2 bên trở lại thi đấu ăn miếng trả miếng. Chuyền hai Lâm Oanh đưa đến những đường phối hợp chiến thuật để đồng đội ghi điểm tốt từ 2 biên. Ván đấu tiếp tục mang đến thắng lợi 25/23 cho đội bóng nữ áo lính.

Ván thứ 3, đội VTV Bình Điền Long An tìm cơ hội để lấy lại điểm số nhưng không thể giải quyết nên tiếp tục thua 23/25.

Thua 0-3, đội VTV Bình Điền Long An lỡ cơ hội bảo vệ ngôi vô địch năm nay.

Trong khi đó, đội Binh chủng Thông tin đã vào chung kết sau 5 năm chờ đợi, sau ngôi vô địch 2021.

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MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

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