VTV Bình Điền Long An tăng tốc giữ ngôi hậu

Bước vào giai đoạn 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB 2026 (từ 14 đến 25-10 tại Vĩnh Long), VTV Bình Điền Long An không chỉ đặt mục tiêu giành suất vào bán kết, mà còn đối diện sức ép rất lớn bảo vệ ngôi vô địch.

VTV Bình Điền Long An đang tạm xếp hạng 3 sau 2 trận thắng ở giai đoạn 2. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau giai đoạn 1 diễn ra hồi tháng 4, CLB VTV Bình Điền Long An có 14 điểm, xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng. Bắt đầu giai đoạn 2, thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa nhanh chóng khẳng định quyết tâm bằng 2 chiến thắng liên tiếp trước Ngân hàng Công Thương và Xi măng Long Sơn Thanh Hóa.

Ở trận ra quân gặp Ngân hàng Công Thương (14-10), các tay đập Trà My, Nguyễn Lan Vy, Lê Như Anh cùng ngoại binh người Mỹ Jess Mruzik thi đấu hiệu quả, giúp đội bóng giành chiến thắng thuyết phục 3-0. Trong đó, Jess Mruzik tiếp tục chứng tỏ vai trò đầu tàu trên hàng công với những pha tấn công uy lực, mang về nhiều điểm số quan trọng.

Đến cuộc đối đầu với Xi măng Long Sơn Thanh Hóa (15-10), VTV Bình Điền Long An gặp nhiều thử thách hơn khi đối thủ tạo ra thế trận giằng co và liên tục bám đuổi điểm số. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã được thể hiện đúng lúc. Những tình huống phát bóng tạo áp lực, đặc biệt là các pha ghi điểm trực tiếp của Jess Mruzik, giúp đội bóng giành chiến thắng 3-1 chung cuộc.

Sau 2 trận toàn thắng, VTV Bình Điền Long An nâng tổng số điểm lên 20, tiếp tục đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, sau HCĐG- Lào Cai và Hà Nội Tasco Auto, củng cố cơ hội góp mặt trong tốp 4. Kết quả này mang ý nghĩa tinh thần rất lớn trong bối cảnh đội bóng gặp nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị.

Trước đó, sau 4 tháng làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa cùng các tuyển thủ Kim Thoa, Trà My và Như Anh chỉ trở lại CLB từ cuối tháng 9. Việc thích nghi trở lại với lối chơi của CLB, tìm lại sự ăn ý giữa các vị trí và hoàn thiện chiến thuật trong thời gian ngắn là bài toán không dễ giải với ban huấn luyện.

Bên cạnh đó, sự vắng mặt của chủ công Trần Thị Thanh Thúy do đang thi đấu tại Nhật Bản cũng ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh của đội bóng. Ngoài ra, đội bóng cũng chỉ đăng ký một ngoại binh là Jess Mruzik. Điều này buộc các tay đập còn lại phải chia sẻ trách nhiệm ghi điểm và duy trì sự ổn định trong lối chơi tập thể.

Trong lịch sử, VTV Bình Điền Long An đã 6 lần vô địch quốc gia vào các năm 2009, 2011, 2017, 2018, 2024 và 2025. 2 chức vô địch liên tiếp gần đây đưa đội bóng bước vào mùa giải 2026 với vị thế của nhà đương kim vô địch nhưng cũng gánh trên vai kỳ vọng lớn từ người hâm mộ. Phía trước vẫn còn những đối thủ rất mạnh như Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Hà Nội Tasco Auto, Ninh Bình hay Binh chủng Thông tin. Thử thách bảo vệ ngôi vương vì thế vẫn còn rất dài.

Hôm nay 17-10, VTV Bình Điền Long An có trận thứ 3 tại giai đoạn 2 gặp Geleximco Hưng Yên.

NGUYỄN ANH