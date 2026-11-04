Võ sĩ karate Nguyễn Ngọc Trâm: Tôi xin dành tặng HCV cho người hâm mộ

Võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm đã có tấm HCV kata cá nhân nữ tại Đại hội năm nay. Ảnh: AKF

Hồ hởi sau khi nhận tấm HCV quan trọng cho mình chiều ngày 4-11, Nguyễn Ngọc Trâm cho biết: “Tôi rất tập trung cho nội dung kata cá nhân. Qua từng vòng, tôi cố gắng thể hiện đúng bài bản kỹ thuật của mình. Chiến thắng tại chung kết khiến tôi rất vui. Đây là tấm HCV giá trị đóng góp thêm vào kết quả của Đoàn thể thao Công an Nhân dân”.

Năm nay, Ngọc Trâm vượt qua võ sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Như (Bắc Ninh) tại chung kết, giành HCV.

4 năm trước môn karate Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 diễn ra tại Nhà thi đấu Ninh Bình, Ngọc Trâm lần đầu tiên giành HCV kata cá nhân nữ và xuất sắc bảo vệ thành công vị trí số 1.

Hơn 1 tháng trước, Ngọc Trâm về nước sau khi giành HCV nội dung kata đồng đội nữ cùng Đội tuyển karate Việt Nam tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20). Ngay lập tức, nữ tuyển thủ không nghỉ ngơi mà trở lại guồng quay tập luyện cao độ giúp giữ ổn định nhịp chuyên môn do Đại hội toàn quốc.

Nữ võ sĩ tiết lộ bản thân cũng có sự hồi hộp trước khi vào thi đấu chính thức ở giải trong nước. Nhưng càng thi đấu, cô càng tự tin hơn để giành ngôi vô địch.

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Bộ Công an, đại tá Phạm Hồng Thắm đánh giá võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm đạt đúng phong độ để giành HCV cho đơn vị. Cô vẫn còn tham dự nội dung kata đồng đội nữ nên không xao nhãng sau thành tích cá nhân cao nhất.

Nguyễn Ngọc Trâm bảo vệ tấm HCV cá nhân. Ảnh: MINH MINH

Năm 2026 đánh dấu một năm thi đấu thành công của Ngọc Trâm. Tháng 7, cô giành HCV cá nhân và HCV kata đồng đội nữ tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026. Tiếp đó, Ngọc Trâm cùng Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên giành HCV tại ASIAD 20. Đáng chú ý, Ngọc Trâm là tuyển thủ karate nội dung kata nữ duy nhất liên tiếp giành HCV ở hai kỳ ASIAD.

Hiện tại, nữ tuyển thủ tiếp tục chinh phục thành tích tại Đại hội. Chia sẻ sau ngôi vô địch, Ngọc Trâm khiêm tốn: “Tôi chưa thể sớm hài lòng với bản thân bởi phía trước vẫn còn những nhiệm vụ lớn cần chuẩn bị. Tôi xin gửi tặng huy chương đến người hâm mộ, khán giả đã cổ vũ và các VĐV karate cả nước tham dự giải lần này”.

Môn karate Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 thi đấu 25 nội dung chính thức từ ngày 4-11 tới 8-11. Năm nay, 390 VĐV từ 28 đơn vị trong cả nước tham gia tranh tài.

MINH CHIẾN