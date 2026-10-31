Nhà vô địch boxing SEA Games 33 Hà Thị Linh rèn luyện tại Thái Lan

Trong quá trình chuẩn bị dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, nữ tuyển thủ boxing hàng đầu Việt Nam - Hà Thị Linh đã sang Thái Lan tập huấn.

Võ sĩ boxing Hà Thị Linh sẽ về nước dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sau chương trình rèn luyện tại Thái Lan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hà Thị Linh đã được đăng ký trong danh sách VĐV thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Sau khi kết thúc Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản, cô từng bày tỏ: “Tôi không giành được huy chương tại ASIAD 20 nhưng có thêm bài học để điều chỉnh chuyên môn. Mục tiêu tiếp theo của tôi là trở lại, giành kết quả cao nhất tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026”.

Hà Thị Linh là 1 trong những VĐV nữ nhiều kinh nghiệm nhất trong môn boxing Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Tuy nhiên, cô vẫn cần sự chuẩn bị để giữ được tinh thần thi đấu cao nhất. Vì thế Hà Thị Linh được rèn chuyên môn khép kín tại Thái Lan thời điểm hiện tại. Chương trình tập huấn kéo dài 1 tháng giúp nữ tuyển thủ tiếp tục nâng cao kỹ thuật, đặc biệt gia tăng sức mạnh sẽ có điểm rơi phong độ đúng thời điểm Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 khởi tranh.

1 năm trước, Hà Thị Linh đã giành HCV hạng cân 60kg nữ tại SEA Games 33-2025. Đây là HCV duy nhất của Đội tuyển boxing Việt Nam trên đất Thái Lan.

Nữ tuyển thủ cho biết cô đã để lại giải đấu đó ở phía sau để tập trung chuẩn bị chuyên môn vào mục tiêu quan trọng nhất lúc này là Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026

Sau 1 năm, Hà Thị Linh vẫn giữ sự ổn định chuyên môn. 4 năm trước, cô giành HCV hạng cân 63-66kg nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022. Bởi vậy, võ sĩ được Ban huấn luyện giao trọng trách bảo vệ HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 cho đội boxing Hà Nội.

HLV Nguyễn Như Cường đánh giá: “Hà Thị Linh vẫn là võ sĩ quan trọng được chúng tôi xác định tập trung giành kết quả tốt nhất ở Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Em có kinh nghiệm và quyết tâm thi đấu rất cao nên có sự tự tin của mình”.

Hà Thị Linh tự tin hướng đến giành kết quả cao tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Môn boxing Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ diễn ra từ ngày 22 tới 30-11. Võ sĩ của các đơn vị còn gần 1 tháng chuẩn bị chuyên môn trước khi thi đấu chính thức.

Hà Thị Linh sẽ kết thúc tập huấn Thái Lan vào giữa tháng 11, sau đó di chuyển thẳng tới TPHCM tham dự Đại hội.

Tại Đại hội năm nay, môn boxing có 27 nội dung (14 nam, 13 nữ) thi đấu loại trực tiếp với 3 hiệp/trận (mỗi hiệp đấu có 3 phút). Trong đó, nội dung nam có các hạng cân: 44-46kg, 46-48kg, 51-54kg, 54-57kg, 57-60kg, 60-63,5kg, 63,5-67kg, 67-71kg, 71-75kg, 75-80kg, 80-86kg, 86-92kg và trên 92kg.

Nội dung nữ sẽ thi đấu hạng cân: 42-45kg, 45-48kg, 48-50kg, 50-52kg, 52-54kg, 54-57kg, 57-60kg, 60-63kg, 63-66kg, 66-70kg, 70 -75kg, 75-81kg và trên 81kg.

Tuyển thủ vừa giành HCĐ ASIAD 20 Lưu Diễm Quỳnh hiện cũng tập huấn ở Thái Lan chuẩn bị tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Cô đặt mục tiêu giành thành tích cao nhất tại Đại hội năm nay.

MINH CHIẾN