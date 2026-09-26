Nhà vô địch SEA Games Hà Thị Linh rời võ đài ASIAD 20 trong tiếc nuối

Hà Thị Linh được kỳ vọng sẽ giành tấm huy chương đầu tiên tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) nhưng đã không thành công.

Hà Thị Linh (xanh) đã lỡ cơ hội đi tiếp tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Tuyển thủ Hà Thị Linh đã tham dự trận đấu tại vòng 1/16 hạng cân 60kg nữ trước đối thủ Sitora Turdibekova sáng ngày 26-9. Sau 3 hiệp đấu, dù rất tập trung ra đòn để tìm điểm số, Hà Thị Linh không tạo được áp đảo trước đối thủ. Các trọng tài đã chấm điểm 5-0 cho võ sĩ của Uzbekistan với điểm số lần lượt 30/27, 30/27, 29/28, 30/27, 30/27. Thua trận, Hà Thị Linh chính thức chia tay ASIAD 20 và không giành được huy chương.

Không lọt vào trận cuối tại ASIAD 20 là kết quả đáng tiếc cho Hà Thị Linh. Năm ngoái, cô từng giành HCV quan trọng cho Đội tuyển boxing Việt Nam tại SEA Games 33-2025.

Trong thời gian chuẩn bị ASIAD 20, Hà Thị Linh đã được tập huấn Thái Lan. Võ sĩ này đã từng bày tỏ rất khát khao giành 1 kết quả huy chương tại ASIAD 20, bởi cô chưa từng cho thành tích ở Đại hội thể thao châu Á.

Võ sĩ Hà Thị Linh thua trận nên không có cơ hội giành huy chương ASIAD 20. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Một ngày trước đó, Đội tuyển boxing Việt Nam đã chứng kiến võ sĩ Võ Thị Kim Ánh thua 0-5 trước Huang Hsiao-wen (Đài Bắc Trung Hoa) tại vòng 1/16 hạng cân 54kg nữ.

Các võ sĩ Hà Thị Linh và Võ Thị Kim Ánh là 2 tuyển thủ đã đạt suất chính thức thi đấu Olympic năm 2024 tại Pháp. Trong sự nghiệp, Hà Thị Linh 2 lần góp mặt các kỳ ASIAD 19 và ASIAD 20.

Môn boxing tại ASIAD 20 kéo dài đến ngày 2-10. Các võ sĩ vượt qua từng vòng đấu loại sẽ thi đấu chung kết ngày cuối cùng. Đội tuyển boxing Việt Nam đặt mục tiêu giành tối thiểu 1 HCĐ tại ASIAD 20.

MINH CHIẾN