Điều đặc biệt sau HCV bắn súng đầu tiên của Ấn Độ tại ASIAD 20

Nam xạ thủ Kamaljeet Singh, người từng sống sót sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào năm 2023, đã cùng Suruchi Singh giành huy chương vàng nội dung súng ngắn hơi 10m hỗn hợp nam nữ tại ASIAD 20 cho đoàn Ấn Độ.

Ba năm trước, Kamaljeet Singh còn đang nằm trên giường bệnh sau khi sống sót qua một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng cướp đi sinh mạng của 2 người khác đi cùng.

Vào ngày 25-9, anh đã đứng trên bục vinh quang cao nhất tại ASIAD 20 với tấm HCV trên cổ - đây cũng là tấm HCV môn bắn súng đầu tiên của Ấn Độ tại kỳ đại hội này. Xạ thủ 23 tuổi đã hoàn tất hành trình phi thường từ một vụ tai nạn nghiêm trọng để trở thành nhà vô địch ASIAD.

Năm 2023, Kamaljeet đang trên đường trở về bằng xe tuk-tuk sau buổi tập luyện thì gặp tai nạn. Hai hành khách đi cùng đã thiệt mạng. Kamaljeet may mắn sống sót nhưng bị gãy xương đùi. Anh được đưa vào một bệnh viện tư nhân ở Gurugram và điều trị tại đó khoảng một tháng. Theo lời Ratiram, cha của Kamaljeet, thì chi phí điều trị lên tới khoảng 400.000 rupee, buộc gia đình phải vay mượn tiền từ người thân và bạn bè.

Ratiram cũng đã tóm tắt ý nghĩa to lớn của tấm huy chương giành hôm 25-9 đối với gia đình, khi chia sẻ với tờ The Indian Express: “Thằng bé thật may mắn vì đã có 2 người thiệt mạng trong vụ tai nạn đó. Tôi cảm ơn Chúa vì đã cứu mạng Kamaljeet và giờ đây ban cho nó tấm huy chương tại ASIAD”.

Hành trình tại ASIAD 20 của Kamaljeet cũng không khởi đầu suôn sẻ như anh mong đợi. Anh đã bỏ lỡ cơ hội lọt vào chung kết nội dung súng ngắn hơi 10m nam trong gang tấc vào ngày 24-9.

Trước đó, Suruchi cũng đã phải nếm trải nỗi thất vọng ở nội dung thi đấu cá nhân. Tuy nhiên, khi sát cánh cùng nhau, họ đã tạo nên màn trình diễn xuất sắc nhất của đoàn Ấn Độ ở bộ môn bắn súng tại kỳ đại hội lần này.

Kamaljeet và Suruchi dẫn đầu vòng loại trước khi thi đấu áp đảo tại vòng chung kết đồng đội (gồm 4 đội tham dự) diễn ra ở Trường bắn Tổng hợp Aichi. Bộ đôi người Ấn Độ đạt tổng điểm 484,6 và bỏ xa đội xếp thứ 2 là Hàn Quốc (478,0 điểm), trong khi Iran giành huy chương đồng. Thành tích này cũng đã phá kỷ lục châu Á do Uzbekistan thiết lập trước đó (481,3 điểm) tại Giải vô địch Bắn súng châu Á diễn ra ở New Delhi hồi đầu năm nay.

Chiến thắng này mang về cho Ấn Độ tấm HCV bắn súng đầu tiên tại ASIAD 20, đồng thời là HCV thứ 2 của đoàn thể thao nước này cho đến nay, tiếp nối thành công của đội tuyển cricket nữ. Song, đối với Kamaljeet, tấm huy chương này chắc chắn mang ý nghĩa lớn lao hơn nhiều so với giá trị vật chất hay màu sắc của nó.

LINH SƠN