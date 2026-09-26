Cầu lông

ASIAD 20: Xem tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành chiến thắng đầu tay ở ASIAD 20

SGGPO

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã xuất trận tại nội dung đơn nữ môn cầu lông Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Nguyễn Thùy Linh đã có chiến thắng đầu tay tại ASIAD 20. Ảnh: HẢI AN
Nguyễn Thùy Linh đã có chiến thắng đầu tay tại ASIAD 20. Ảnh: HẢI AN

Nguyễn Thùy Linh thi đấu từ vòng 2 đơn nữ môn cầu lông và giành chiến thắng tại cuộc so tài trước tài năng trẻ Indonesia Thalita Ramadhani Wiryawan vào sáng 26-9.

Trong 2 ván đấu, Thùy Linh là người giữ thế chủ động. Tay vợt của Việt Nam thường xuyên đưa cầu về góc xa sân khiến đối thủ vất vả phòng thủ. Với bản lĩnh của mình, Thùy Linh thắng dễ dàng 2-0 (21/15, 21/10).

Thùy Linh vào vòng 3 gặp hạt giống số 4 Chen Yu Fei (Trung Quốc) để tranh suất tứ kết đơn nữ. Tay vợt Chen Yu Fei đã thắng 2-0 trước Liang Ka Wing (Hongkong, Trung Quốc) tại vòng 2.

Cùng xem những hình ảnh Thùy Linh thi đấu trong trận đầu tiên tại ASIAD 20:

IMG_0937.jpg
IMG_0938.jpg
IMG_0939.jpg
IMG_0940.jpg
IMG_0941.jpg
IMG_0935.jpg
IMG_0942.jpg
Tin liên quan
MINH CHIẾN (Ảnh: HẢI AN)

Từ khóa

ASIAD 20 cầu lông Nguyễn Thùy Linh cầu lông Việt Nam đơn nữ Đội tuyển cầu lông Việt Nam BWF VBF

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.081

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn