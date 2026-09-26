ASIAD 20: Xem tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành chiến thắng đầu tay ở ASIAD 20

Nguyễn Thùy Linh thi đấu từ vòng 2 đơn nữ môn cầu lông và giành chiến thắng tại cuộc so tài trước tài năng trẻ Indonesia Thalita Ramadhani Wiryawan vào sáng 26-9.
Trong 2 ván đấu, Thùy Linh là người giữ thế chủ động. Tay vợt của Việt Nam thường xuyên đưa cầu về góc xa sân khiến đối thủ vất vả phòng thủ. Với bản lĩnh của mình, Thùy Linh thắng dễ dàng 2-0 (21/15, 21/10).
Thùy Linh vào vòng 3 gặp hạt giống số 4 Chen Yu Fei (Trung Quốc) để tranh suất tứ kết đơn nữ. Tay vợt Chen Yu Fei đã thắng 2-0 trước Liang Ka Wing (Hongkong, Trung Quốc) tại vòng 2.
Cùng xem những hình ảnh Thùy Linh thi đấu trong trận đầu tiên tại ASIAD 20: