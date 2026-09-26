ASIAD 20: Xem tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành chiến thắng đầu tay ở ASIAD 20

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã xuất trận tại nội dung đơn nữ môn cầu lông Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Nguyễn Thùy Linh đã có chiến thắng đầu tay tại ASIAD 20. Ảnh: HẢI AN

Nguyễn Thùy Linh thi đấu từ vòng 2 đơn nữ môn cầu lông và giành chiến thắng tại cuộc so tài trước tài năng trẻ Indonesia Thalita Ramadhani Wiryawan vào sáng 26-9.

Trong 2 ván đấu, Thùy Linh là người giữ thế chủ động. Tay vợt của Việt Nam thường xuyên đưa cầu về góc xa sân khiến đối thủ vất vả phòng thủ. Với bản lĩnh của mình, Thùy Linh thắng dễ dàng 2-0 (21/15, 21/10).

Thùy Linh vào vòng 3 gặp hạt giống số 4 Chen Yu Fei (Trung Quốc) để tranh suất tứ kết đơn nữ. Tay vợt Chen Yu Fei đã thắng 2-0 trước Liang Ka Wing (Hongkong, Trung Quốc) tại vòng 2.

Cùng xem những hình ảnh Thùy Linh thi đấu trong trận đầu tiên tại ASIAD 20:

MINH CHIẾN (Ảnh: HẢI AN)