Giải cầu lông Vietnam Open 2026: Nguyễn Thùy Linh và các tay vợt hàng đầu tham gia tranh tài trước khi dự ASIAD 20

Nguyễn Thùy Linh sẽ tham dự Giải cầu lông Vietnam Open 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Thùy Linh đã được trao suất tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản vào tháng 9. Tuy nhiên, trước khi tới Nhật Bản thi đấu, cô sẽ góp mặt ở Giải cầu lông quốc tế Vietnam Open 2026.

Giải năm nay tiếp tục tổ chức tại TPHCM từ ngày 8 tới 13-9. Nguyễn Thùy Linh là tay vợt giữ kỷ lục vô địch nội dung đơn nữ trong giải này. Cô từng lên ngôi vào các năm 2022, 2023, 2024. Năm ngoái, Thùy Linh đã lọt vào chung kết nhưng có ngôi á quân.

Với việc tham dự Giải cầu lông quốc tế Vietnam Open 2026, Thùy Linh đứng trước cơ hội được chọn là hạt giống số 1 nội dung đơn nữ.

Hiện tại, cô đang giữ hạng 25 thế giới trên bảng xếp hạng của BWF. Thùy Linh vừa thi đấu Giải cầu lông vô địch thế giới 2026 tại Ấn Độ nhưng không có kết quả tốt nhất.

Cùng tại Giải cầu lông quốc tế Vietnam Open 2026, chủ nhà Việt Nam còn có nhiều tay vợt hàng đầu sẽ đăng ký tham gia gồm Vũ Thị Trang, Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát, Phan Phúc Thịnh, Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh, Phạm Thị Khánh, Phạm Thị Diệu Ly…

Theo vị trí trên bảng xếp hạng thế giới, 2 tay vợt Nguyễn Hải Đăng và Lê Đức Phát sẽ được trao suất dự vòng chính thức nội dung đơn nam tại Vietnam Open 2026. Hải Đăng và Đức Phát đang hướng đến mục tiêu lần đầu có ngôi vô địch đơn nam tại Giải cầu lông quốc tế Vietnam Open.

MINH CHIẾN