Cầu lông

Tay vợt cầu lông Nguyễn Thùy Linh bất ngờ rời tốp 30 thế giới

SGGPO

Tay vợt cầu lông nữ số 1 Việt Nam tiếp tục tụt bậc, ra khỏi tốp 30 đơn nữ trên bảng xếp hạng thế giới của BWF.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã xuống hạng 32 đơn nữ thế giới của BWF. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã xuống hạng 32 đơn nữ thế giới của BWF. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trên bảng xếp hạng do Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) công bố ngày 8-9, Nguyễn Thùy Linh tụt 3 bậc xuống vị trí 32 đơn nữ.

Đây là lần đầu trong 2 năm trở lại đây, Nguyễn Thùy Linh có vị trí ngoài tốp 30 thế giới. Tay vợt được tập trung thi đấu nhiều giải quốc tế thời gian qua tích điểm cải thiện thứ hạng, tìm cơ hội vào tốp 20 thế giới nhưng chưa thành công và lúc này tiếp tục bị tụt bậc.

Trong thành tích cá nhân, Thùy Linh từng giữ hạng 17 đơn nữ thế giới của BWF.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đang thi đấu Giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2026 tại TPHCM để cải thiện điểm cá nhân trên bảng xếp hạng BWF. Trước đó, Nguyễn Thùy Linh đã thi đấu 13 giải quốc tế qua các cấp độ trong năm 2026.

Sau giải này, Thùy Linh sẽ sang Nhật Bản dự ASIAD 20. Cầu lông Việt Nam đăng ký 6 tuyển thủ dự tranh ASIAD 20.

Môn cầu lông ASIAD 20 tổ chức 7 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ. Nội dung đồng đội thi đấu từ ngày 20 tới 24-9. Nội dung đơn, đôi tranh tài từ ngày 25 tới 29-9.

ASIAD 20 là kỳ Đại hội thể thao châu Á lần thứ 3 liên tiếp mà Nguyễn Thùy Linh được trao suất thi đấu.

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MINH CHIẾN

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cầu lông BWF Nguyễn Thùy Linh cầu lông thế giới ASIAD 20 cầu lông Việt Nam

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