Đội tuyển cầu lông Việt Nam dừng bước tại giải thế giới 2026

Các tay vợt của Việt Nam đã kết thúc tranh tài giải cầu lông vô địch thế giới 2026 đang diễn ra ở Ấn Độ.

Tay vợt Vũ Thị Trang đã dừng bước tại vòng 2 đơn nữ giải vô địch thế giới 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau 2 vòng đầu tiên của các nội dung, các tay vợt của Việt Nam đã lần lượt dừng bước tại giải vô địch thế giới năm nay.

Tay vợt Vũ Thị Trang giành quyền vào vòng 2 đơn nữ. Cô đã xuất trận thi đấu trước đối thủ Sim Yu Jin (Hàn Quốc) là hạt giống số 14. Vũ Thị Trang chơi nỗ lực trong trận đấu này nhưng không thể có thắng lợi chung cuộc. Khép lại trận đấu, Vũ Thị Trang gác vợt 1-2 (17/21, 21/19, 11/21). Cuộc so tài đã diễn ra gần 1 giờ đồng hồ.

Như vậy Vũ Thị Trang chính thức dừng bước tại giải vô địch thế giới 2026. Trước đó, tay vợt Nguyễn Thùy Linh của Việt Nam cũng thua trận tại vòng đầu tiên nội dung đơn nữ và sớm kết thúc tranh tài ở Ấn Độ năm nay.

Trong nội dung đôi nữ, 2 tay vợt Phạm Thị Khánh, Phạm Thị Diệu Ly của Việt Nam đã thua 0-2 trước cặp tay vợt số 1 thế giới là Liu Sheng Shu, Tan Ning (Trung Quốc) nên bị loại.

Đội tuyển cầu lông Việt Nam đã có 8 tay vợt được tham dự giải vô địch thế giới 2026 là Vũ Thị Trang, Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh, Phạm Thị Ly, Phạm Thị Diệu Khánh. Giải còn diễn ra tới ngày 23-8. Tuy nhiên, đội tuyển cầu lông Việt Nam đã kết thúc sớm nội dung của mình.

Trong lịch sử, cầu lông Việt Nam mới chỉ có tay vợt Nguyễn Tiến Minh là người có kết quả tốt nhất trong các lần tham dự giải vô địch thế giới. Cựu tuyển thủ quốc gia này từng có vị trí hạng 3 đơn nam năm 2013.

Chia sẻ về thất bại của cá nhân tại Ấn Độ năm nay, tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã có những bày tỏ trên trang facebook cá nhân. Cô cho biết: “Tuần trước khi tôi trở về từ 2 giải tại Đài Bắc Trung Hoa và Hàn Quốc, đang tập thì tự nhiên lưng co thắt và nhói. Sau khi đi hồi phục, khoảng 2 ngày, thể trạng của tôi hồi phục bình thường như chưa hề đau lưng.

Sang Ấn Độ, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Để chuẩn bị cho trận đấu buổi chiều, tôi đi tập gym và khởi động. Trong quá trình tập, mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp, nhưng sau khi tập xong thì tôi thấy lưng khó chịu. Và rất nhanh sau đó, chỉ khoảng 5 phút thì không cúi thấp được nữa.

Nhờ sự hỗ trợ của thầy và bác sỹ vật lý trị liệu của đội Singapore mà tôi có thể bước vào sân và hoàn thành trận đấu của mình…. Sau khi thăm khám kịp thời, bác sỹ vật lý trị liệu của đội Singapore có nói rằng đây không phải chấn thương chỉ là do bạn quá mệt. Nhưng do bạn cố gắng quá mức nên các cơ tạo ra sự co thắt để bảo vệ cho bạn”… Và điều đặc biệt là hôm nay tôi ngủ dậy, lưng hoàn toàn ổn, không bị đau hay khó chịu nữa”.

MINH CHIẾN