Phạm Thị Khánh và Phạm Thị Diệu Ly thắng trận đầu tiên ở giải cầu lông thế giới 2026

Đội tuyển cầu lông Việt Nam đã có mặt tại thành phố New Delhi (Ấn Độ) và bước vào tranh tài vòng đầu tiên các nội dung của giải vô địch thế giới 2026.

Hai tay vợt đôi nữ của cầu lông Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngay khi có mặt tại Ấn Độ, 8 tay vợt của đội tuyển cầu lông Việt Nam đã tích cực tập luyện trên sân để làm quen với nhằm thích nghi tốt nhất trước khi vào tranh tài chính thức.

Hôm nay 17-8, các nội dung chính thức khởi tranh. Ngay trong những trận đấu đầu tiên trong các nội dung ở giải, đội tuyển cầu lông đã có niềm vui chiến thắng đầu tay tại nội dung đôi nữ.

Trong trận mở màn vòng 1, Phạm Thị Diệu Ly và Phạm Thị Khánh của Việt Nam đã chơi xuất sắc để thắng cặp tay vợt Eyota Kwan, Johnna Rymes (Canada) với tỷ số 2-1 (21/15, 10/21, 21/6). Ngay khi nhập cuộc, 2 tay vợt của Việt Nam đã chơi phối hợp hiệu quả để có được các pha đập cầu tấn công ghi điểm hiệu quả.

Vượt qua vòng 1, Phạm Thị Diệu Ly và Phạm Thị Khánh vào vòng 2 để gặp cặp hạt giống số 1 Liu Sheng Shu, Tan Ning (Trung Quốc). Đây là thách thức lớn cho 2 tay vợt của Việt Nam.

Ở diễn biến khác, 2 tay vợt Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh đã dừng bước tại vòng đầu tiên của giải. Trước 2 tay vợt đối thủ Junaidi Arif, Yap Roy King (Malaysia), cặp tay vợt của Việt Nam đã chủ động phòng thủ để tìm cơ hội ghi điểm vào tình thế thuận lợi. Tuy nhiên, 2 VĐV của Việt Nam không thể giữ được thế trận nên thua 0-2 (9/21, 13/21).

Cầu lông Việt Nam còn các tay vợt Vũ Thị Trang, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát sẽ ra sân thi đấu nội dung đơn ở giải.

MINH CHIẾN