Nguyễn Thùy Linh chia tay giải cầu lông thế giới 2026

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã không tạo được bất ngờ và phải dừng bước tại vòng thứ nhất nội dung đơn nữ ở giải vô địch thế giới 2026.

Nguyễn Thùy Linh đã không thể có kết quả tốt tại giải vô địch thế giới 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Thùy Linh và Vũ Thị Trang đã vào thi đấu trận đầu tiên của mình tại giải cầu lông vô địch thế giới 2026 đang tranh tài tại New Delhi (Ấn Độ). Cả 2 tay vợt bước vào tranh tài trận đấu của mình trong tối ngày 18-8 theo giờ Việt Nam.

Tại trận đấu của mình, Nguyễn Thùy Linh đã gặp đối thủ hạt giống 2 là Akane Yamaguchi (Nhật Bản). Trong ván thứ nhất, Thùy Linh tập trung tìm cơ hội giành điểm nhưng không thể hiệu quả trước đối thủ nên thua 12/21. Trong ván thứ 2, Thùy Linh vẫn giữ sự tập trung. Dẫu vậy, cô tiếp tục thua 10/21. Akane Yamaguchi đã thể hiện sự áp đảo do đó chiến thắng 2-0 trước Thùy Linh được nằm trong dự liệu của giới chuyên môn.

Cùng tại nội dung đơn nữ, Vũ Thị Trang đã có sự khởi đầu suôn sẻ. Tay vợt nhiều kinh nghiệm của cầu lông nữ Việt Nam đã giành chiến thắng dễ dàng 2-0 trước đối thủ Kristin Kuuba (Estonia). Chiến thắng giúp Vũ Thị Trang đi tiếp vào vòng 2 và cô sẽ gặp tay vợt hạt giống số 14 là Sim Yu Jin (Hàn Quốc).

Tại diễn biến khác ở nội dung đơn nam, 2 tay vợt Lê Đức Phát và Nguyễn Hải Đăng đã phải dừng bước ngay trận đầu tiên.

Đức Phát thua 1-2 trước đối thủ Joakim Oldorff (Phần Lan) trong khi Hải Đăng gác vợt 0-2 trước Lee Cheuk Yiu (Hongkong, Trung Quốc). Giải cầu lông vô địch thế giới 2026 còn thi đấu tới ngày 23-8.

MINH CHIẾN