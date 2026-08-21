Cầu lông

Wang Zhi Yi gieo sầu cho cầu lông Ấn Độ

SGGPO

Wang Zhi Yi dù bị chuột rút gần cuối trận đấu đầy căng thẳng với tay vợt chủ nhà Pusarla V Sindhu vẫn nỗ lực giành vé vào vòng tứ kết của Giải vô địch cầu lông thế giới (BWF World Championships) 2026.

Wang Zhi Yi chơi quá xuất sắc ở ván đấu quyết định (Ảnh: THX)
Wang Zhi Yi chơi quá xuất sắc ở ván đấu quyết định (Ảnh: THX)

Ván đấu thứ 3 diễn ra với tốc độ chóng mặt, với những pha đánh cầu kéo dài tưởng chừng là vô tận. Tay vợt người Ấn Độ vượt lên dẫn trước dưới sự cổ vũ nhiệt tình của hơn 14.000 CĐV chủ nhà tại Indira Gandhi Arena.

Zhi Yi gặp khó khăn nghiêm trọng khi có 2 lần cô ngã xuống sàn vì đau đớn, ôm lấy chân trái, nhưng Pusarla không thể tận dụng cơ hội. Kết quả thắng với tỷ số 2-1 (có điểm số lần lượt là 21-11, 15-21, 21-17) sau 68 phút cuối cùng đã giúp cho Wang giành vé vào tứ kết gặp Line Christophersen (Đan Mạch).

“Lúc đó tôi chỉ tự nhủ là phải tiếp tục, không bao giờ bỏ cuộc”, Zhi Yi nhớ lại và tâm sự, “Thật sự, tôi vốn chưa bao giờ thắng một trận đấu nào kiểu như thế này sau khi bị chuột rút”.

“Hôm nay là một trận đấu quá khó khăn. Cô ấy là một đối thủ rất mạnh và có những pha tấn công rất hiểm hóc. Tôi rất vui vì kế hoạch - và chiến thuật của mình đã hiệu quả và tôi tự hào về màn trình diễn của mình ngày hôm nay!”.

Trong khi đó, "bại tướng" người Ấn Độ cho biết: “Tôi đáng lẽ phải tận dụng được cơ hội đó. Ở điểm số 17-17 trong ván đấu quyết định, lẽ ra tôi nên chơi an toàn hơn. Điều quan trọng nhất là phải kiên nhẫn hơn một chút nữa”.

“Tôi không thể kiểm soát được đường cầu ngay trong ván đấu đầu tiên, nhưng tại ván đấu thứ 2 tôi đã có một vài cú đập cầu thành công. Cuối cùng, chỉ 2 hoặc 3 điểm quyết định đã rất quan trọng!”, Pusarla thừa nhận...

Giải đấu đang diễn ra tại Ấn Độ đã xác định được 4 cặp đấu tứ kết đơn nữ, ngoài Zhi Yi đối đầu Christophersen, các cặp đấu còn lại sẽ là: An Se-young (Hàn Quốc) - Han Yue (Trung Quốc), Nozomi Okuhara (Nhật Bản) - Pornpawee Chochuwong (Thái Lan), Michelle Li (Canada) - Akane Yamaguchi (Nhật Bản).

Trong khi đó, ở nội dung đôi nam, Liang Wei Keng - Wang Chang đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Kim Astrup - Anders Skaarup Rasmussen. Bị dẫn trước 10-16 ở ván 3, bộ đôi Trung Quốc xoay sở để san bằng tỷ số kịch tính và vươn lên giành chiến thắng chung cuộc với điểm số số 22-20, 8-21, 21-19.

Đội tuyển Trung Quốc, dù mất Chen Yu Fei (thua Chochuwong) và Li Shi Feng (thua Kodai Naraoka), vẫn đảm bảo có đủ đại diện tại tứ kết, đặc biệt gây ấn tượng ở nội dung đôi nam nữ, với cả 4 cặp đôi đều vào tứ kết.

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Đ.Hg.

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Wang Zhi Yi cầu lông Ấn Độ tay vợt Trung Quốc cầu lông Trung Quốc Giải Vô địch cầu lông thế giới

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