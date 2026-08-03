Nguyễn Thùy Linh là hạt giống số 2 tại giải Masters ở Hàn Quốc

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh được chọn làm hạt giống đơn nữ số 2 tại giải cầu lông quốc tế Masters 2026 tổ chức ở Hàn Quốc.

Tay vợt cầu lông Nguyễn Thùy Linh sẽ tranh tài tại Hàn Quốc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình thi đấu giải cầu lông quốc tế Masters 2026 tại Hàn Quốc diễn ra từ ngày 4-8 tới 8-8. Nguyễn Thùy Linh đã có mặt tại Hàn Quốc thời điểm này.

Tay vợt của Việt Nam vừa khép lại chương trình thi đấu ở Đài Bắc Trung Hoa và có ngôi á quân đơn nữ. Giải đấu tại Đài Bắc Trung Hoa có cấp độ BWF World Tour Super 300 và giải Masters ở Hàn Quốc cũng có cấp độ tương tự.

Đây là một trong số ít lần Nguyễn Thùy Linh được chọn ở danh sách hạt giống trong 2 vị trí đầu tiên đối với chương trình thi đấu cấp độ BWF World Tour Super 300.

Theo bốc thăm, Thùy Linh sẽ gặp tay vợt Xu Wen Jing (Trung Quốc) tại vòng 1 đơn nữ. Đối thủ này đang giữ hạng 93 thế giới. Ở giải năm nay, hạt giống số 1 đơn nữ là tay vợt Hina Akechi (Nhật Bản). Tay vợt người Nhật Bản đang giữ hạng 22 thế giới.

Cùng giải cầu lông quốc tế Masters 2026 ở Hàn Quốc, chúng ta có tay vợt Vũ Thị Trang tham dự từ vòng sơ loại đơn nữ. Cô sẽ tranh tài với đối thủ Han Yu Chen (Đài Bắc Trung Hoa) để tranh suất vào vòng đấu chính.

Tại nội dung đơn nam, Nguyễn Hải Đăng góp mặt ngay từ vòng thứ nhất của lượt đấu chính nhưng gặp trở lại tại trận đầu tiên do gặp tay vợt hạt giống số 8 là Wang Po-Wei (Đài Bắc Trung Hoa). Trong khi đó, cặp tay vợt Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh nhận lá thăm khó tại nội dung đôi nam khi phải gặp cặp hạt giống số 1 trong vòng đầu tiên. Đối thủ của 2 tay vợt Việt Nam là Hu Ke Yuan, Lin Xiang Yi (Trung Quốc).

Cùng trong giải, chúng ta có 2 tay vợt Phạm Thị Khánh, Nguyễn Thị Diệu Ly góp mặt nội dung đôi nữ. Họ sẽ thi đấu trước đối thủ Malaysia tại trận đầu tiên.

MINH CHIẾN