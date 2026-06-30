Nguyễn Hải Đăng gặp tay vợt hạng 57 thế giới tại giải Canada mở rộng 2026

Nguyễn Hải Đăng là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự giải Canada mở rộng 2026. Ảnh; VBF

Nguyễn Hải Đăng đã kết thúc giải cầu lông Mỹ mở rộng 2026 sau khi thua trận ngay vòng đầu đơn nam. Ở Mỹ, Hải Nam gác vợt 0-2(15/21, 17/21) trước Lee Zii Jia (Mỹ).

Hiện tại, Hải Đăng đã có mặt tại Toronto (Canada) để tranh tài giải cầu lông Canada mở rộng 2026. Chương trình thi đấu sẽ diễn ra từ ngày 30-6 tới 5-7. Hải Đăng không được chọn là hạt giống tại giải và được bốc thăm gặp Harry Huang (Anh) ở trận đầu tiên. Tay vợt Harry Huang đang giữ hạng 57 thế giới. Giải đấu tại Canada có cấp độ BWF World Tour Super 300 của cầu lông thế giới và Hải Đăng là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt.

Trước đó, tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã đăng ký sơ bộ tham dự giải tại Mỹ và Canada nhưng cô đã rút lui để chuẩn bị cho giải đấu ở Trung Quốc. Thời điểm hiện tại, Thùy Linh đang được tập huấn ở Thái Lan.

Cùng thời điểm, cầu lông Việt Nam có Vũ Thị Trang, Lê Ngọc Vân vừa hoàn thành thi đấu giải cầu lông Italy mở rộng 2026. Ngọc Vân và Vũ Thị Trang cùng lọt tới tứ kết nội dung đơn nữ nhưng dừng bước đáng tiếc. Ở giải này, Vũ Thị Trang là hạt giống đơn nữ số 2. Cô vừa vô địch giải đấu tại Phần Lan sau đó sang Italy tranh tài.

Tại Italy, Lê Đức Phát là hạt giống đơn nam số 1 nhưng sớm dừng bước ở trận đầu tiên nội dung đơn nam khi thua 1-2 trước Karan Rajan Rajarajan (Đan Mạch). Tại giải này, Phan Phúc Thịnh cũng dừng bước ở vòng 2 đơn nam.

MINH CHIẾN