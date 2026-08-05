Nguyễn Thùy Linh bất ngờ dừng bước tại giải Masters ở Hàn Quốc

Nguyễn Thùy Linh là hạt giống số 2 đơn nữ nhưng lại không giữ được ưu thế và sớm bị loại ngay vòng đầu tiên nội dung.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã thua trận tại giải đấu ở Hàn Quốc. Ảnh: DP

Bất ngờ lớn nhất của giải cầu lông quốc tế Masters 2026 đang diễn ra tại Hàn Quốc là việc Nguyễn Thùy Linh bị loại ngay vòng đầu tiên nội dung đơn nữ.

Tay vợt của Việt Nam là hạt giống số 2 trong nội dung. Tại ngày thi đấu 5-8, Thùy Linh đã độ sức với tay vợt trẻ Xu Wen Jing (Trung Quốc). Trong cả 2 ván đấu, Thùy Linh hoàn toàn bị động trước đối thủ. Vì thế, tay vợt của cầu lông Việt Nam nhanh chóng thua 0-2 (10/21, 10/21). Trận đấu chỉ diễn ra 28 phút tranh tài.

Trong nội dung đơn nữ, cầu lông Việt Nam còn có tay vợt Vũ Thị Trang đã vượt qua vòng 1 để đi tiếp vòng 2. Vũ Thị Trang sẽ thi đấu trước tay vợt Ấn Độ Anmol Kharb (hạt giống số 8).

Cùng ngày thi đấu, tay vợt Nguyễn Hải Đăng đã bị loại trong vòng đầu nội dung đơn nam. Hải Đăng gác vợt 0-2 trước Wang Po-Wei (Đài Bắc Trung Hoa).

Trước đó cặp tay vợt Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh cũng dừng bước trong vòng đầu nội dung đôi nam trong khi Phạm Thị Khánh, Phạm Thị Diệu Ly bị loại khỏi nội dung đôi nữ.

Giải cầu lông Masters 2026 tại Hàn Quốc có cấp độ BWF World Tour Super 300 của thế giới. Việc các tay vợt Việt Nam lần lượt sớm bị loại trong nội dung góp mặt ở giải là điều ngoài dự liệu của giới chuyên môn.

Sau giải Masters 2026, cầu lông Việt Nam sẽ dự giải vô địch thế giới 2026 ở Ấn Độ.

MINH CHIẾN