Những kỷ lục bơi tại ASIAD 20

Môn bơi ASIAD 20 đã khép lại ở Tokyo (Nhật Bản) chứng kiến các vận động viên thiết lập 1 kỷ lục thế giới, 7 kỷ lục châu Á và con số ấn tượng 24 kỷ lục.

Shin Ohashi của Nhật Bản là người thiết lập kỷ lục thế giới duy nhất của đại hội. Ảnh: THX

Nam kình ngư 17 tuổi Shin Ohashi của Nhật Bản là người thiết lập kỷ lục thế giới duy nhất của đại hội, khi giành chiến thắng ở nội dung 200m ếch với thành tích 2 phút 04,83 giây. Ohashi đã phá sâu kỷ lục cũ là 2 phút 05,48 giây do kình ngư Qin Haiyang (Trung Quốc) thiết lập vào năm 2023 tại giải vô địch thế giới ở Fukuoka, Nhật Bản.

Dưới đây là bảng tổng sắp huy chương môn bơi lội cùng danh sách các kỷ lục đã bị phá trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Ảnh: swimswam.com

Kết quả chung cuộc, Trung Quốc một lần nữa đứng đầu bảng tổng sắp huy chương môn bơi lội với tổng cộng 54 huy chương. Mặc dù số lượng lần này thấp hơn thành tích 62 huy chương mà Trung Quốc đạt được tại Hàng Châu vào 3 năm trước, nhưng họ vẫn giành được số lượng 30 HCV tương đương để dễ dàng vượt qua các đối thủ cạnh tranh.

Nhật Bản đã cải thiện vị trí từ hạng 3 tại Hàng Châu lên hạng nhì tại kỳ đại hội này, với tổng cộng 37 huy chương, trong đó có 7 HCV. Đoàn Hồng Kông cũng thăng hạng từ vị trí thứ 4 năm 2023 lên vị trí thứ 3 trong lần tranh tài này.

Đội Hàn Quốc là một sự sa sút rất lớn chỉ 3 năm. Sau khi về nhì chung cuộc môn bơi (6 HCV) tại Hàng Châu. Tại ASIAD 20, họ chỉ giành đúng 1 HCV trong tổng số 20 huy chương (6 HCB, 13 HCĐ).

Lịch sử đã được ghi dấu khi Bahrain (1 HCV) và Kyrgyzstan (1 HCB) lần đầu tiên giành được huy chương môn bơi lội tại Đại hội Thể thao châu Á.

LINH SƠN