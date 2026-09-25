Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 ngày 25-9: Thể thao Việt Nam chỉ có thêm 1 HCĐ

Ngày thi đấu 25-9 tại ASIAD 20 khép lại với điểm nhấn đáng chú ý là tấm HCĐ của đội tuyển canoeing Việt Nam, trong bối cảnh nhiều niềm hy vọng lỡ hẹn với bục trao thưởng.

Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương (phía phải) trên bục trao giải nội dung thuyền đôi C2-500m nữ. Ảnh: TAM NINH

Tấm HCĐ ở nội dung thuyền đôi C2-500m nữ do Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành được là thành quả của sự nỗ lực bền bỉ và tinh thần thi đấu quả cảm.

Đây được xem là một trong những nội dung khắc nghiệt nhất của môn đua thuyền tốc độ, đòi hỏi VĐV phải có thể lực sung mãn, kỹ thuật hoàn hảo và sự phối hợp ăn ý tuyệt đối.

Trước sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ hàng đầu châu lục, hai tay chèo Việt Nam vẫn giữ được sự tập trung và bản lĩnh, qua đó cán đích ở vị trí thứ ba với thành tích 1 phút 57 giây 255.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên canoeing Việt Nam giành được huy chương tại đấu trường ASIAD, đánh dấu cột mốc lịch sử của môn thể thao này.

Ở các môn khác, vận may chưa mỉm cười với đoàn Việt Nam. Tại môn cử tạ, Quàng Thị Tâm, lực sĩ cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tranh tài ở ASIAD 20, thi đấu nỗ lực ở hạng cân 57kg nữ. Cô đạt mức 95kg ở nội dung cử giật và 121kg ở cử đẩy, đạt tổng cử 216kg, xếp hạng 4 chung cuộc.

Tại đường đua xanh, niềm hy vọng số 1 của bơi lội Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng không thể tạo nên bất ngờ ở chung kết 400m tự do nam, cán đích ở vị trí thứ 4 với thời gian 3 phút 48 giây 86.

Kết quả này đồng nghĩa với việc Huy Hoàng chia tay ASIAD 20 mà không giành được huy chương nào.

Trong khi đó, điền kinh Việt Nam cũng không có thêm tin vui. Hoàng Thị Minh Hạnh chỉ xếp thứ 5 ở bảng 3 vòng loại 400m nữ và không thể góp mặt ở vòng tiếp theo.

Tương tự, Tạ Ngọc Tưởng về thứ 3 tại bảng 3 nội dung 400m nam nhưng thành tích chưa đủ để giành quyền vào chung kết.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 ngày 25-9. Ảnh: THANH TÙNG

THƯ NGUYỄN