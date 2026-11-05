Rowing, Canoeing: Cuộc đua của những tay chèo xuất sắc

Các tay chèo có chuyên môn tốt nhất của làng đua thuyền Việt Nam sẽ góp mặt thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Các tay chèo rowing hàng đầu Việt Nam sẽ dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Ban tổ chức môn rowing, canoeing của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 cho biết, các đơn vị đã hoàn thành đăng ký lực lượng thi đấu. Năm nay, tất cả VĐV quen thuộc của canoeing, rowing sẽ góp mặt, hứa hẹn tạo nên những cuộc cạnh tranh hấp dẫn.

Nhóm tuyển thủ từng thi đấu Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) của Đà Nẵng, Hà Nội, Hưng Yên, TPHCM, Quảng Trị, Hải Phòng, Hà Tĩnh,… sẽ góp mặt thi đấu môn rowing.

Các địa phương này sở hữu những tay chèo có chuyên môn tốt nhất của rowing Việt Nam trong từng nội dung. Tuy vậy, rowing là môn cần sự phối hợp tập thể nên chưa thể sớm nói trước kết quả.

Môn rowing tại Đại hội sẽ diễn ra 22 nội dung (11 dành cho nam, 11 đối với nữ) trong cự ly 2.000m đối với thuyền cá nhân, thuyền đôi, thuyền 4 người và thuyền 8 người.

Khoảng 20 đơn vị đã đăng ký tranh tài, dự báo quyết liệt.

Trong khi đó, môn canoeing/kayak sẽ thi đấu 37 bộ huy chương tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay.

Người hâm mộ sẽ chứng kiến những cuộc cạnh tranh hấp dẫn từ nhiều tuyển thủ hàng đầu quốc gia như Diệp Thị Hương (Công an Nhân dân), Nguyễn Thị Hương (Hải Phòng), Nguyễn Hồng Thái (Thái Nguyên), Hiên Năm (Đà Nẵng), Hoàng Thị Hường, Hoàng Thị Lâm (Hải Phòng), Bùi Mai Hạnh (Quảng Ninh), Huỳnh Cao Minh (TPHCM)…

Tuyển thủ canoeing Việt Nam (áo đỏ) có huy chương tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Địa điểm thi đấu môn rowing và canoeing tại Hồ Đá Bàng (TPHCM).

Nhiều đội thuyền đã có mặt chuẩn bị, thích nghi khí hậu và mặt nước hồ nhiều ngày qua. Yếu tố thời tiết cũng góp phần quyết định thành tích các đội thuyền. Vì thế, tất cả các tay chèo đều giữ sự thận trọng.

Môn canoeing sẽ tổ chức từ ngày 15 tới 20-11. Sau đó, môn rowing diễn ra từ ngày 24 tới 29-11.

MINH CHIẾN