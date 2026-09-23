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ASIAD 20: VĐV rowing Việt Nam gặp khó vì chỉ được thi đấu trong 2 ngày

SGGPO

Môn rowing của Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) bất ngờ thay đổi lịch trình thi đấu khiến nhiều đội, trong đó có Việt Nam, gặp thách thức lớn.

Rowing Việt Nam gặp nhiều khó khăn do lịch trình thi đấu ASIAD 20 bất ngờ thay đổi. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Rowing Việt Nam gặp nhiều khó khăn do lịch trình thi đấu ASIAD 20 bất ngờ thay đổi. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo kế hoạch ban đầu, môn rowing diễn ra trong 5 ngày từ 20 tới 24-9. Tuy vậy, Ban tổ chức chủ nhà Nhật Bản của ASIAD 20 đã thay đổi lịch trình thi đấu rowing do ảnh hưởng của thời tiết.

Với lịch mới, môn rowing sẽ chỉ tranh tài trong 2 ngày 23-9 và 24-9. Trong đó, vòng loại sẽ diễn ra trong ngày 23-9 và chung kết các nội dung tổ chức ngày 24-9 (bắt đầu từ 15 giờ 30, theo giờ địa phương).

Đội tuyển rowing Việt Nam đăng ký 10 nội dung ở môn rowing tại ASIAD 20, trong đó tập trung các nội dung thế mạnh để tranh huy chương như thuyền bốn nữ 2 mái chèo (Phạm Thị Thảo, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Giang, Bùi Thị Thu Hiền), thuyền bốn nữ 1 mái chèo (Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh) và thuyền đôi nữ 1 mái chèo (Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ).

Ngay khi có mặt tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), Đội tuyển rowing Việt Nam đã nhanh chóng làm quen với địa điểm thi đấu. Tuy nhiên, Ban huấn luyện cho rằng việc thay đổi lịch trình sẽ khiến các tay chèo Việt Nam cùng các đội gặp khó khăn trong việc đảm bảo tốt nhất thể lực để cạnh tranh.

Trước khi môn rowing khởi tranh hôm nay 23-9, Ban tổ chức đã họp chuyên môn cùng đại diện các đội để thông báo và thống nhất chương trình thi đấu.

Đội tuyển rowing Việt Nam đăng ký 24 tuyển thủ thi đấu tại ASIAD 20. Môn rowing tại ASIAD 20 có 14 nội dung được tổ chức.

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MINH CHIẾN

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ASIAD 20 rowing rowing Việt Nam đua thuyền Việt Nam Phạm Thị Huệ Đinh Thị Hảo

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